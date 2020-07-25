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Спасаемся от вони в Новосибирске: 10 странных способов от горожан и редакции

Может, у вас есть предложения получше?

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Часто пахнет, по мнению новосибирцев, в районе Октябрьского моста

Часто пахнет, по мнению новосибирцев, в районе Октябрьского моста

Эйфелева башня в Париже, Берлинская стена в Берлине, неприятные запахи в Новосибирске — у каждого города есть своя достопримечательность, и Новосибирск, кажется, где-то свернул не туда. Каждую неделю в редакцию НГС приходят сотни сообщений от читателей с просьбой разобраться, чем так пахнет в нашем прекрасном городе. Мы уже разбирались, откуда может браться запах. В этом году к проблеме в очередной раз подключились власти — мэр Локоть заявил, что каждую волну неприятного запаха будут фиксировать. Ну сколько можно фиксировать?! Мы хотим дышать чистым воздухом уже сейчас. Если вы тоже этого хотите, то держите 10 способов спастись от вони в Новосибирске (надеемся, что они действительно помогут).

Вам уже захотелось испробовать на себе какой-нибудь способ?

Вам уже захотелось испробовать на себе какой-нибудь способ?

Кстати, некоторые читатели сами попытались предположить, откуда идет запах. Откуда он идет, может, и можно понять, а вот что с этим делать — огромная загадка!

Главное — реально смотреть на ситуацию

Главное — реально смотреть на ситуацию

Какие способы предложили бы вы? Пишите их в комментариях, а потом будем спасаться от запахов вместе.

А пока вы придумываете способы по борьбе с запахом, можете почитать более оптимистичные новости.

Как люди отдыхают в Сочи, пока все границы закрыты. Спойлер: как селедка в бочке.

Милая история 12-летнего кондитера — она делает торты и даже хочет для этого отдельную кухню (смотрите фоторепортаж с её кухни).

Отдыхаем под Новосибирском — спорим, вы не знали о таких красивых местах! Смотрите подробности в нашем материале.

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