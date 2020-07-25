Спасаемся от вони в Новосибирске: 10 странных способов от горожан и редакции

Какие способы предложили бы вы? Пишите их в комментариях, а потом будем спасаться от запахов вместе.



А пока вы придумываете способы по борьбе с запахом, можете почитать более оптимистичные новости.

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