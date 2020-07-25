Спасаемся от вони в Новосибирске: 10 странных способов от горожан и редакции

Эйфелева башня в Париже, Берлинская стена в Берлине, неприятные запахи в Новосибирске — у каждого города есть своя достопримечательность, и Новосибирск, кажется, где-то свернул не туда. Каждую неделю в редакцию НГС приходят сотни сообщений от читателей с просьбой разобраться, чем так пахнет в нашем прекрасном городе. Мы уже разбирались, откуда может браться запах. В этом году к проблеме в очередной раз подключились власти — мэр Локоть заявил, что каждую волну неприятного запаха будут фиксировать. Ну сколько можно фиксировать?! Мы хотим дышать чистым воздухом уже сейчас. Если вы тоже этого хотите, то держите 10 способов спастись от вони в Новосибирске (надеемся, что они действительно помогут).
Кстати, некоторые читатели сами попытались предположить, откуда идет запах. Откуда он идет, может, и можно понять, а вот что с этим делать — огромная загадка!
Какие способы предложили бы вы? Пишите их в комментариях, а потом будем спасаться от запахов вместе.
А пока вы придумываете способы по борьбе с запахом, можете почитать более оптимистичные новости.
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