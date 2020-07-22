22 июля среда
СЕЙЧАС +21°С
Пробки 4/10
usd 70.97
eur 81.25
Тема дняИстория 12-летней Даши, зарабатывающей на тортах

Все новости

Все новости
Политика

Виктор Толоконский стал советником губернатора

Он занял должность на общественных началах

945
35 Обсудить

Поделиться

Андрей Травников рассчитывает на опыт Толоконского в решении вопросов в экономической сфере

Андрей Травников рассчитывает на опыт Толоконского в решении вопросов в экономической сфере

Виктор Толоконский получил должность советника губернатора Новосибирской области на общественных началах. Об этом сообщил сам губернатор Андрей Травников сегодня на пресс-конференции.

— Я считаю это очень важно, потому что на территории НСО такая удивительная территория: редко где проживает такое количество губернаторов. К каждому человеку такого уровня надо относиться с уважением, потому что они внесли вклад в развитие области. Больше всего я опираюсь на Владимира Филипповича Городецкого. Теперь есть возможность использовать опыт Толоконского. В первую очередь по экономическим вопросам, взаимодействию с научным сообществом, по инновационным проектам, — сказал Андрей Травников.

В октябре 2019-го бывший губернатор Новосибирской области и Красноярского края Виктор Толоконский стал советником президента холдинга «РАТМ» Эдуарда Тарана.

По теме (3)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

Виктор Толоконскийназначения
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (35)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!