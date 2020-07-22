Виктор Толоконский стал советником губернатора

Виктор Толоконский получил должность советника губернатора Новосибирской области на общественных началах. Об этом сообщил сам губернатор Андрей Травников сегодня на пресс-конференции.



— Я считаю это очень важно, потому что на территории НСО такая удивительная территория: редко где проживает такое количество губернаторов. К каждому человеку такого уровня надо относиться с уважением, потому что они внесли вклад в развитие области. Больше всего я опираюсь на Владимира Филипповича Городецкого. Теперь есть возможность использовать опыт Толоконского. В первую очередь по экономическим вопросам, взаимодействию с научным сообществом, по инновационным проектам, — сказал Андрей Травников.

