В среду, 22 июля, больше 4000 тысяч зданий в Новосибирске остались без различных ресурсов: света, газа и воды. Информация об этом появилась на муниципальном сайте «Мой Новосибирск».



Около трех сотен домов по улицам Куприна, Гладкова, Национальной, Суркова, Геофизической и Доватора отключены от холодного водоснабжения. Работы проводят «Водосети-3» «Горводоканала» Дзержинского района.