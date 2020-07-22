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Массовое отключение ресурсов в Новосибирске коснулось более чем 4000 домов

Большинство из этих отключений оказались плановыми

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Основная часть отключений горячей воды связана с гидравлическими испытаниями

Основная часть отключений горячей воды связана с гидравлическими испытаниями

В среду, 22 июля, больше 4000 тысяч зданий в Новосибирске остались без различных ресурсов: света, газа и воды. Информация об этом появилась на муниципальном сайте «Мой Новосибирск».

Около трех сотен домов по улицам Куприна, Гладкова, Национальной, Суркова, Геофизической и Доватора отключены от холодного водоснабжения. Работы проводят «Водосети-3» «Горводоканала» Дзержинского района.

— У нас там есть обычное повреждение на трубопроводе диаметром 150 миллиметров, повреждена стальная труба, порядка 346 домов частного сектора отключены. Всех предупредили, водовозка на Геофизической, 39 стоит, так что воду там набирают жители. Аварию устраняют, так что, я думаю, где-то часа через два запустят водопровод, — сообщил корреспонденту НГС начальник диспетчерской службы «Горводоканала» Сергей Зубков.

Отключения зафиксированы в разных районах города

Отключения зафиксированы в разных районах города

1256 зданий, по данным муниципального сайта, отключены сегодня от горячего водоснабжения по плану, еще 17 — это аварийные отключения. В 305 зданиях по улицам Авиастроителей, Учительская, Олеко Дундича, Новая Заря, Лазарева, Республиканская, 25 лет Октября, Объединения, Макаренко и Тайгинская горячей воды нет по причине гидравлических испытаний тепловых сетей в Новосибирске в зоне ТЭЦ-4. Остальные отключения также связаны с испытаниями теплосетей, 17 аварийных — с устранением выявленных в процессе испытаний повреждений.

826 зданий в Советском, Дзержинском, Ленинском, Первомайском и Заельцовском районах остались без электроснабжения, а 2018 зданий в Заельцовском и Центральном районах — без газа. Отключения отмечены как плановые. Корреспондент НГС не смог получить оперативный ответ о причинах отключения и направил запросы в «Новосибирскэнергосбыт» и «Городские газовые сети».

Недавно мы рассказывали, куда можно пожаловаться в Новосибирске, если после опрессовки так и не включили горячую воду. Мы подготовили инструкцию, которая поможет вам сберечь нервы.

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