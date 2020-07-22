В среду, 22 июля, больше 4000 тысяч зданий в Новосибирске остались без различных ресурсов: света, газа и воды. Информация об этом появилась на муниципальном сайте «Мой Новосибирск».
Около трех сотен домов по улицам Куприна, Гладкова, Национальной, Суркова, Геофизической и Доватора отключены от холодного водоснабжения. Работы проводят «Водосети-3» «Горводоканала» Дзержинского района.
— У нас там есть обычное повреждение на трубопроводе диаметром 150 миллиметров, повреждена стальная труба, порядка
1256 зданий, по данным муниципального сайта, отключены сегодня от горячего водоснабжения по плану, еще 17 — это аварийные отключения. В
826 зданий в Советском, Дзержинском, Ленинском, Первомайском и Заельцовском районах остались без электроснабжения, а
Недавно мы рассказывали, куда можно пожаловаться в Новосибирске, если после опрессовки так и не включили горячую воду. Мы подготовили инструкцию, которая поможет вам сберечь нервы.