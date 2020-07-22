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В Новосибирской области ввели режим ЧС из-за засухи

В регионе очень сложная ситуация с заготовкой кормов животным

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Власти намерены оказать денежную поддержку аграриям

Власти намерены оказать денежную поддержку аграриям

В Новосибирской области сегодня, 22 июля, введён режим ЧС из-за плохой погоды, сообщил на пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Ранее из-за засухи его вводили в отдельных районах области.

— Сегодня в НСО введён режим ЧС из-за погодных условий. Засуха. Сложная ситуация с кормами, — отметил губернатор.

Также правительство планирует оказать дополнительную поддержку аграриям региона деньгами.

С начала этого года и до середины мая в Новосибирской области пожары произошли на площади в 1,8 миллиона гектаров. Это больше 10% региона. Таким образом, область заняла первое место по абсолютной площади весенних пожаров в России, такие данные приводит «Гринпис». Мы сравнили эти цифры с площадью Новосибирска — оказалось, что он мог уместиться на такой территории 36 раз. НГС выяснял, почему в регионе выгорела такая большая территория и как это может отразиться на жителях и природе Новосибирской области.

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режим ЧС
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