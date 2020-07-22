В Новосибирской области ввели режим ЧС из-за засухи

В Новосибирской области сегодня, 22 июля, введён режим ЧС из-за плохой погоды, сообщил на пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Ранее из-за засухи его вводили в отдельных районах области.



— Сегодня в НСО введён режим ЧС из-за погодных условий. Засуха. Сложная ситуация с кормами, — отметил губернатор.

Также правительство планирует оказать дополнительную поддержку аграриям региона деньгами.