Мишустин заявил, что правительство заплатит туристам, которые решат отдохнуть в России до конца года

Михаил Мишустин сегодня выступает на последнем заседании Госдумы с отчетом за 2019 год . Помимо подведения итогов прошлого года, он рассказал обо всех мерах, которые были приняты для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, а также обозначил приоритетные направления деятельности. Одно из них — развитие туризма.

Туристическая отрасль была признана одной из наиболее пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции, туроператорам предоставили субсидии в размере около 3,5 миллиарда рублей.



Ранее доплачивать туристам за отдых, проведенный в России, правительству предложил Ростуризм. Инициатива предполагала кешбэк в размере 5 тысяч рублей за каждые потраченные 25 тысяч. Также для получения субсидии туристу нужно иметь карту «Мир» и провести на отдыхе не менее 5 дней.



По данным Ассоциации туроператоров России, акция может быть запущена уже в августе. По ее условиям, тур должен включать перевозку (на любом виде транспорта) и проживание в гостинице (в определенных регионах из перечня). Под условия подпадают также круизные маршруты по России с проживанием на корабле.



Под акцию с кешбэком попадут не любые туры по России, а лишь соответствующие определенным временным и географическим критериям. Субсидия предусмотрена для турпакетов продолжительностью не менее 5 дней и сроками поездки с 15 августа по 20 декабря 2020 года по 44 регионам РФ. В список попали Архангельская область, Астраханская область, Башкортостан, Бурятия, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, Ивановская область, Иркутская область, Кабардино-Балкария, Калужская область, Камчатский край, Карелия, Кемеровская область, Костромская область, Красноярский край, Ленинградская область, Мордовия, Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Оренбургская область, Пермский край, Приморский край, Псковская область, Ростовская область, Самарская область, Саратовская область, Сахалинская область, Свердловская область, Смоленская область, Татарстан, Тверская область, Тульская область, Тюменская область, Удмуртия, Ульяновская область, Хабаровский край, Хакасия, Ханты-Мансийский автономный округ, Челябинская область, Ярославская область.



В другую группу из 11 регионов, где субсидию будут предоставлять за покупку туров с 1 октября до 20 декабря (вне высокого летнего сезона), вошли Алтайский край и Республика Алтай, Калининградская область, Краснодарский край, Крым и Севастополь, Ленинградская область, Московская область, Ставропольский край, а также Москва и Санкт-Петербург.



Сроки поступления кешбэка в документе не оговариваются, указано лишь, что это будет «оперативный» возврат.

