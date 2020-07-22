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Травников рассказал, откроются ли кинотеатры до конца лета

Власти пока отказываются делать новые послабления

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Ограничения будут по-прежнему касаться и театров, и кинотеатров&nbsp;

Ограничения будут по-прежнему касаться и театров, и кинотеатров 

Кинотеатры и театры в Новосибирской области не откроются минимум до осени. Об этом сообщил на пресс-конференции губернатор региона Андрей Травников.

— Кинотеатры и театры и другие объекты развлечений будут закрыты до 1 сентября. Нам важнее в нормальном режиме приступить к обучению школьников, чем преждевременно открыть объекты развлечения, — объяснил глава региона.

Последнее послабление, которое сделали власти, касалось торговых центров и общепита. Некоторые заведения так и не открылись. Кто не смог пережить коронавирусный кризис — рассказываем здесь.

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коронавирускоронавирус в Новосибирске
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