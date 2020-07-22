Травников рассказал, откроются ли кинотеатры до конца лета

Кинотеатры и театры в Новосибирской области не откроются минимум до осени. Об этом сообщил на пресс-конференции губернатор региона Андрей Травников.



— Кинотеатры и театры и другие объекты развлечений будут закрыты до 1 сентября. Нам важнее в нормальном режиме приступить к обучению школьников, чем преждевременно открыть объекты развлечения, — объяснил глава региона.

Последнее послабление, которое сделали власти, касалось торговых центров и общепита. Некоторые заведения так и не открылись. Кто не смог пережить коронавирусный кризис — рассказываем здесь.