На этом пресс-конференция завершена. Спасибо, что были с нами!
И в завершении — частные вечеринки на открытом воздухе проводить можно.
— Если организованно коммерческое мероприятие, то оно должно проводится с соблюдением всех норм, — отметил Травников.
В Новосибирской области нет серьезных изменений по динамике домашнего насилия и суицидов за время пандемии.
Виктор Толоконский получил должность советника губернатора на общественных началах.
Новый генплан Новосибирска не прошёл согласование через правительство.
— Выявили формальные отклонения в документах, — отметил Травников.
Вопрос будет повторно рассматриваться в сентябре.
По результатам ЕГЭ успеваемость на уровне прошлого года и выше.
— По большой концессии два года назад высказал свою позицию — она будет реализовываться только с учетом изменений, выработанных рабочей группой Заксобрания. Насчет спорного участка — Издревая вычеркнута. Подбор другого участка сейчас идет. Пандемия не позволила это сделать в этом году. Вопрос этот пока заморожен, — отметил губернатор. — Мы не нашли механизма расторжения концессии без санкций для бюджета. Мы его просто заморозили и пытаемся внести изменения.
О мусорном полигоне в Бердске:
— В общей схеме объектов утилизации отходов предусмотрено строительство объектов по переработке мусора. Но пока не приступали даже к оценке локации. Это возможно будет только после полноценной экологической экспертизы.
Андрей Травников прокомментировал формат трехдневного голосования.
— У меня оценки от работников избиркома однозначные: «удобно», — отметил губернатор.
Он также добавил, что и жители положительно отзывались об этом нововведении.
Губернатор сообщил, что в Новосибирске 100 миллионов рублей из народного бюджета пойдут на развитие общественного транспорта.
В Новосибирской области введен режим ЧС из-за засухи. Очень тяжелая ситуация сейчас и с заготовкой кормов.
Масочный режим пока будет сохраняться в регионе.
Кинотеатры, театры и другие объекты развлечений будут закрыты до 1 сентября.
— Мы не допустили даже каких-то кратковременных пиковых перегрузок на нашу систему здравоохранения, — отметил Травников. — Были накладки, но они связаны не с каким-то перегрузом, а с необходимостью с колес перестраивать какие-то действия.
Губернатор предполагает, что работа здравоохранения продолжится в таком режиме, как сейчас, и в августе.
Возможно, в августе откроют спортивные секции. По крайней мере, сейчас готовятся необходимые документы.
— В ближайшее время серьезных и кардинальных решений до 1 сентября не предполагаем, — сказал Травников. — Послабительных мер не планируем.
Губернатор похвалил новосибирцев за дисциплинированность:
— Мы все сейчас научились элементарные меры соблюдать.
В Новосибирской области на данный момент не зарегистрировано ни одной крупной вспышки заболеваемости на предприятиях.
На понижение статистики, по мнению губернатора, повлияли постепенные решения по снятию ограничений.
— Увеличилось количество завозных случаев. С июня месяца увеличилось количество вывозных рейсов через Новосибирск. В первую очередь это Средняя Азия. А так как обстановка там не самая простая, решено было проводить ПЦР-тестирование, — отметил губернатор.
Также на увеличение статистики, по его мнению, повлияли вахтовики.
В Новосибирской области увеличивается объем тестирований на коронавирус.
Пресс-конференция началась.
Вспомним статистику по коронавирусу на 22 июля. Сейчас в регионе зафиксирован 8401 случай COVID-19. 6390 пациентов выздоровели.
Добрый день! Меня зовут Александра Бруня, и сегодня вместе с моей коллегой Марией Вьюн мы расскажем вам, какие новые решения принял губернатор Новосибирской области.
До начала пресс-конференции остается пять минут.