Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сегодня проводит пресс-конференцию, на которой расскажет, как регион будет жить дальше в условиях пандемии коронавируса.



Встреча с журналистами начнется в 15:00. Прямой эфир вы можете посмотреть в нашем аккаунте Instagram (щелкайте по ссылке или набирайте нашу страничку @ngs_news). Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить всё самое важное!



Здесь мы будем вести текстовую трансляцию со встречи.