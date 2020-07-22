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Что нас ждёт в августе: губернатор Новосибирской области ответил на вопросы журналистов (онлайн)

Текстовая стенограмма встречи

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В последний раз Андрей Травников встречался с журналистами больше месяца назад

В последний раз Андрей Травников встречался с журналистами больше месяца назад

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сегодня проводит пресс-конференцию, на которой расскажет, как регион будет жить дальше в условиях пандемии коронавируса.

Встреча с журналистами начнется в 15:00. Прямой эфир вы можете посмотреть в нашем аккаунте Instagram (щелкайте по ссылке или набирайте нашу страничку @ngs_news). Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить всё самое важное!

Здесь мы будем вести текстовую трансляцию со встречи.

На этом пресс-конференция завершена. Спасибо, что были с нами!

И в завершении — частные вечеринки на открытом воздухе проводить можно.

— Если организованно коммерческое мероприятие, то оно должно проводится с соблюдением всех норм, — отметил Травников.

В Новосибирской области нет серьезных изменений по динамике домашнего насилия и суицидов за время пандемии.

Виктор Толоконский получил должность советника губернатора на общественных началах.

Новый генплан Новосибирска не прошёл согласование через правительство.

— Выявили формальные отклонения в документах, — отметил Травников.

Вопрос будет повторно рассматриваться в сентябре.

По результатам ЕГЭ успеваемость на уровне прошлого года и выше.

— По большой концессии два года назад высказал свою позицию — она будет реализовываться только с учетом изменений, выработанных рабочей группой Заксобрания. Насчет спорного участка — Издревая вычеркнута. Подбор другого участка сейчас идет. Пандемия не позволила это сделать в этом году. Вопрос этот пока заморожен, — отметил губернатор. — Мы не нашли механизма расторжения концессии без санкций для бюджета. Мы его просто заморозили и пытаемся внести изменения.

О мусорном полигоне в Бердске:

— В общей схеме объектов утилизации отходов предусмотрено строительство объектов по переработке мусора. Но пока не приступали даже к оценке локации. Это возможно будет только после полноценной экологической экспертизы.

Андрей Травников прокомментировал формат трехдневного голосования.

— У меня оценки от работников избиркома однозначные: «удобно», — отметил губернатор.

Он также добавил, что и жители положительно отзывались об этом нововведении.

Губернатор сообщил, что в Новосибирске 100 миллионов рублей из народного бюджета пойдут на развитие общественного транспорта.

В Новосибирской области введен режим ЧС из-за засухи. Очень тяжелая ситуация сейчас и с заготовкой кормов.

Масочный режим пока будет сохраняться в регионе.

Кинотеатры, театры и другие объекты развлечений будут закрыты до 1 сентября.

— Мы не допустили даже каких-то кратковременных пиковых перегрузок на нашу систему здравоохранения, — отметил Травников. — Были накладки, но они связаны не с каким-то перегрузом, а с необходимостью с колес перестраивать какие-то действия.

Губернатор предполагает, что работа здравоохранения продолжится в таком режиме, как сейчас, и в августе.

Возможно, в августе откроют спортивные секции. По крайней мере, сейчас готовятся необходимые документы.

— В ближайшее время серьезных и кардинальных решений до 1 сентября не предполагаем, — сказал Травников. — Послабительных мер не планируем.

Губернатор похвалил новосибирцев за дисциплинированность:

— Мы все сейчас научились элементарные меры соблюдать.

В Новосибирской области на данный момент не зарегистрировано ни одной крупной вспышки заболеваемости на предприятиях.

На понижение статистики, по мнению губернатора, повлияли постепенные решения по снятию ограничений.

— Увеличилось количество завозных случаев. С июня месяца увеличилось количество вывозных рейсов через Новосибирск. В первую очередь это Средняя Азия. А так как обстановка там не самая простая, решено было проводить ПЦР-тестирование, — отметил губернатор.

Также на увеличение статистики, по его мнению, повлияли вахтовики.

В Новосибирской области увеличивается объем тестирований на коронавирус.

Пресс-конференция началась.

Вспомним статистику по коронавирусу на 22 июля. Сейчас в регионе зафиксирован 8401 случай COVID-19. 6390 пациентов выздоровели.

Добрый день! Меня зовут Александра Бруня, и сегодня вместе с моей коллегой Марией Вьюн мы расскажем вам, какие новые решения принял губернатор Новосибирской области.

До начала пресс-конференции остается пять минут.

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коронавирускоронавирус в Новосибирске
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