«Даже рекламу не нужно было делать»: базы отдыха на Алтае ощутили резкий наплыв туристов

Базы отдыха Республики Алтай фиксируют рост количества туристов на 30–40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сегодня, 22 июля, на пресс-конференции ТАСС заявила президент Ассоциации туристских организаций республики Татьяна Зяблицкая.



— По нашему предприятию рост на 40%. Коллеги говорят о росте на 30–40%, — сообщила Зяблицкая.

По словам эксперта, сезон начался резко: 3 июля сразу пошёл поток заявок на отдых:

— Мы одновременно принимали и обрабатывали большое количество заявок, плюс шёл процесс организации самих туров у нас и у наших коллег. Обычно бронирование активно идет в апреле, мае, июне. В этом месяце даже рекламу не нужно было делать: достаточно было сообщения в СМИ — сразу же люди начали звонить и писать, — рассказала Зяблицкая.

