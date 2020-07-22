«Даже рекламу не нужно было делать»: базы отдыха на Алтае ощутили резкий наплыв туристов

Число туристов на Алтае подскочило на 40%
Базы отдыха Республики Алтай фиксируют рост количества туристов на 30–40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сегодня, 22 июля, на пресс-конференции ТАСС заявила президент Ассоциации туристских организаций республики Татьяна Зяблицкая.
— По нашему предприятию рост на 40%. Коллеги говорят о росте на 30–40%, — сообщила Зяблицкая.
По словам эксперта, сезон начался резко: 3 июля сразу пошёл поток заявок на отдых:
— Мы одновременно принимали и обрабатывали большое количество заявок, плюс шёл процесс организации самих туров у нас и у наших коллег. Обычно бронирование активно идет в апреле, мае, июне. В этом месяце даже рекламу не нужно было делать: достаточно было сообщения в СМИ — сразу же люди начали звонить и писать, — рассказала Зяблицкая.
По словам эксперта, все базы, которые работают официально, соблюдают меры безопасности. Турфирма, которой руководит Татьяна Зяблицкая, на всех маршрутах выдает туристам антисептики и маски.
— Стараемся проводить туристов небольшими группами, максимум 16-местные микроавтобусы. Садим по
Туристический сезон на Алтае начался в начале месяца. Однако запрет был чисто формальным — те, кто хотели отдохнуть в соседней республике, легко находили способы это сделать. На Алтае побывала и журналист НГС. Она рассказала, можно ли туда вообще проехать, открыты ли уже базы отдыха и как там соблюдаются меры безопасности.
До этого мы рассказывали, нужна ли справка на границе Новосибирска и Алтая и кого отправят на карантин.