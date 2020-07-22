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«В рваных штанах ещё никто не пришел». Сотрудница торгового центра рассказала, почему боится ходить на работу

Почему меры безопасности не работают, а ТЦ можно было бы открыть и раньше?

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Не все посетители торговых центров носят маски внутри помещения

Не все посетители торговых центров носят маски внутри помещения

С открытия торговых центров в Новосибирске прошло чуть больше недели, но люди до сих пор посвящают свои вечера шопингу и выстраиваются в очереди перед магазинами. Казалось бы, радоваться должны и сотрудники ТРЦ, которые с апреля сидели без работы, но не тут-то было. Почему некоторые продавцы боятся ходить на работу, как ведут себя посетители и как обезопасить товар (и заодно покупателей) — публикуем анонимный монолог сотрудницы одного из магазинов в ТРЦ. Далее — от лица автора.

Новость о закрытии ТЦ застала нас врасплох. При этом администрация торгового центра до последнего настаивала, что закрывать магазины не обязательно. Мы не получили никаких инструкций и разъяснений о порядке закрытия и в итоге поступили так, как приказало наше руководство, — закрылись одним днём и одним часом 27 марта.

Все положенные выплаты за весь период самоизоляции сотрудники нашего магазина получили в соответствии с законодательством. Сначала нам выплатили оклады за нерабочие дни, потом оформили простой по независящим от работника и работодателя причинам. Часть сотрудников просто сидели дома, некоторые нашли подработку по собственной инициативе. В целом компания дала подробные рекомендации по соблюдению режима самоизоляции, отовсюду звучало: «Берегите себя», — вот мы и береглись. О выживании речи не шло.

Потом начался период мониторинга новостных лент и отслеживания любой актуальной информации — я поражалась непоследовательности действий властей. Фактически с середины апреля выпустили работать половину города, при этом каждый день заявлялось, что открывать ТЦ опасно, что эти объекты являются местом массового скопления народа и что открытие будет в те сроки и при тех обстоятельствах, которые указаны в поэтапных рекомендациях Роспотребнадзора. Для открытия ТЦ в рекомендациях было указано три обстоятельства, среди которых есть пункт о том, что коэффициент распространения инфекции (Rt) не должен превышать 0,5. Решение губернатора об открытии было принято 13 июля с текущим индексом на эту дату в 1,06. При этом часть организаций, которым коды ОКВЭД позволяли работать, продолжали работу в штатном режиме и до этого.

«Какие выводы можно сделать? Все заявления и ограничения по факту были фикцией»

Об открытии ТЦ мы узнали из новостей на НГС. Информацию передали в центральный офис и начали морально готовиться к валу покупателей, благо, что все подготовительные работы по поставкам, выкладкам, обеспечению масками для персонала и дезсредствами для уборки мы завершили накануне. Открылись 14 июля.

Из всех правил безопасности в торговом центре есть только две наклейки на стенах, маски у персонала клининга и разметка на полу. Никакого измерения температуры посетителей, никакого контроля за соблюдением дистанции и ограничения количества посетителей в ТЦ. Все отдано на контроль самим торговым организациям. Да, крупные и международные компании соблюдают регламенты, ограничивают вход по количеству, предоставляют антисептики, обрабатывают контактные поверхности, но это только оборудование. Сам магазин и весь товар, находящийся в нем, обработать невозможно.

На каждого соблюдающего регламенты и ограничения посетителя находится пара скандалистов, которые выпытывают на повышенных тонах у персонала, на каком основании их просят надеть маску, почему не выдают маски всем желающим бесплатно и так далее. Но даже самые лояльные посетители не всегда помнят о социальной дистанции, о том, что маска, спущенная на нос, никакой защиты не дает и становится по факту бесполезным и весьма непривлекательным аксессуаром.

К примеру, покупатель пришел в магазин за кроссовками. Хорошо, если на нем есть маска, и просто здорово, если он обработал руки, но через 5 минут маска уже на бороде, нос и глаза потерты 10 раз и все кроссовки, которых он касался за 30 минут, могут оказаться источником заражения для других людей. Открытие ТЦ пришлось на традиционный период летней распродажи, в магазинах очень — нет, не так — ОЧЕНЬ много народу.

«Услышали, увидели заветное слово "скидки", и всё, уже никто ничего не боится»

Коронавирус побежден, сотрудники магазинов создают необоснованные препятствия и очереди на входе, главное, что майка за 500 рублей, штаны — за 1200, а кроссовки за 2000 в пакете. За период самоизоляции, пролистывая комментарии к новостям, я читала вал жалоб, что у людей нет денег, что каждый выживает как может. Но откуда тогда толпы людей и рекордные выручки у магазинов?

Повторюсь, ещё никто не пришел в рваных штанах и дырявой обуви. Людям не нужны были ТЦ как средство для приобретения необходимых товаров, людям был нужен сам процесс шопинга: пойти в магазин с семьей или друзьями, померить, повыбирать, купить себе обновку, а в ней отправиться в летник.

А вы уже ходили в торговый центр? Чур, только честно!

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