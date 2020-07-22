«В рваных штанах ещё никто не пришел». Сотрудница торгового центра рассказала, почему боится ходить на работу

С открытия торговых центров в Новосибирске прошло чуть больше недели, но люди до сих пор посвящают свои вечера шопингу и выстраиваются в очереди перед магазинами. Казалось бы, радоваться должны и сотрудники ТРЦ, которые с апреля сидели без работы, но не тут-то было. Почему некоторые продавцы боятся ходить на работу, как ведут себя посетители и как обезопасить товар (и заодно покупателей) — публикуем анонимный монолог сотрудницы одного из магазинов в ТРЦ. Далее — от лица автора.

Новость о закрытии ТЦ застала нас врасплох. При этом администрация торгового центра до последнего настаивала, что закрывать магазины не обязательно. Мы не получили никаких инструкций и разъяснений о порядке закрытия и в итоге поступили так, как приказало наше руководство, — закрылись одним днём и одним часом 27 марта.

