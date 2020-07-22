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Синоптики рассказали, когда в Новосибирске пойдут дожди: изучаем прогноз погоды на три дня

Температура в городе будет выше +20 градусов

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Из города ушла изнуряющая жара&nbsp;

Из города ушла изнуряющая жара 

Новосибирцев ждёт слабый ветер и редкий дождь

Синоптики составили прогноз погоды в Новосибирске на ближайшие дни.

— Три дня в Новосибирске будет преимущественно без осадков, во второй половине дня 25 июля есть вероятность дождя с грозой. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 3–9 м/с, — рассказала Марина Виноградова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.

Также сегодня, 22 июля, во второй половине дня возможен небольшой дождь. При этом температура будет держаться на уровне +22… +24 градуса.

23 июля днём температура днем составит +21… +23 градуса, ночью +11… +13 градусов. В пятницу, 24 июля, ночью похолодает до +9… +11 градусов, а днем синоптики ожидают потепление до +23… +25 градусов. В субботу, 25 июля, температура днём будет держаться на уровне +24… +26 градусов, а ночью будет +11… +13 градусов.

В конце прошлой недели в Новосибирске была аномальная жара — температура поднялась до +33 градусов. НГС рассказывал в онлайн-трансляции, как жители города провели этот день.

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погода в Новосибирске
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