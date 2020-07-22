Синоптики рассказали, когда в Новосибирске пойдут дожди: изучаем прогноз погоды на три дня

Синоптики составили прогноз погоды в Новосибирске на ближайшие дни.

— Три дня в Новосибирске будет преимущественно без осадков, во второй половине дня 25 июля есть вероятность дождя с грозой. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 3–9 м/с, — рассказала Марина Виноградова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.

Также сегодня, 22 июля, во второй половине дня возможен небольшой дождь. При этом температура будет держаться на уровне +22… +24 градуса.

