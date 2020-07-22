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В Бердске официально зарегистрировали первый случай смерти от коронавируса

Пол и возраст пациента не сообщаются

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По информации на 22 июля, в регионе от коронавируса умерло 179 человек<br>

По информации на 22 июля, в регионе от коронавируса умерло 179 человек

Министерство здравоохранения Новосибирской области сообщило, что от коронавируса впервые умер человек в Бердске.

— Официально подтвержден один случай смерти от COVID-19 за весь период эпидемии, — рассказали корреспонденту НГС в Минздраве. Также в ведомстве уточнили, что летальный случай произошёл не вчера, сейчас стали известны данные экспертизы.

Пол и возраст погибшего в министерстве сообщить не смогли, сославшись на то, что у них нет такой информации.

После того как корреспондент НГС сообщил, что напишет о том, что региональный Минздрав не обладает информацией о погибших от коронавируса жителей, ему прислали сообщение о том, что пол и возраст погибшего пациента являются персональной информацией:

— Запрашиваемая вами информация о конкретном гражданине не может быть предоставлена на основании Федерального закона РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и статьи 13 Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 года. Разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, другим гражданам допускается с письменного согласия гражданина или его законного представителя.

За всё время пандемии коронавирусной инфекцией заболел 8401 новосибирец, выздоровели — 6390 человек (данные на 22 июля). Оперштаб ежедневно обновляет цифры по заболеваемости в регионе, но при этом не конкретизирует, в каких населенных пунктах выявлены новые зараженные.

В других регионах такую статистику не скрывают: например, в Свердловской области даже сделали карту распространения COVID-19 по городам и районам, основываясь на данных Роспотребнадзора. Редакция НГС запросила у регионального Минздрава и Роспотребнадзора аналогичную разбивку по населённым пунктам Новосибирской области, но две организации сослались друг на друга — в итоге цифры никто не представил.

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Бердсккоронавирускоронавирус в Новосибирске
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