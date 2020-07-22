В Бердске официально зарегистрировали первый случай смерти от коронавируса

Министерство здравоохранения Новосибирской области сообщило, что от коронавируса впервые умер человек в Бердске.



— Официально подтвержден один случай смерти от COVID-19 за весь период эпидемии, — рассказали корреспонденту НГС в Минздраве. Также в ведомстве уточнили, что летальный случай произошёл не вчера, сейчас стали известны данные экспертизы.

Пол и возраст погибшего в министерстве сообщить не смогли, сославшись на то, что у них нет такой информации.

После того как корреспондент НГС сообщил, что напишет о том, что региональный Минздрав не обладает информацией о погибших от коронавируса жителей, ему прислали сообщение о том, что пол и возраст погибшего пациента являются персональной информацией: