У кустарниковых собак Боба и Маны родились щенки в Новосибирском зоопарке

В Новосибирском зоопарке у кустарниковых собак появились щенки



— Наших кустарниковых собак зовут Боб и Мана. Месяц назад они стали родителями двух очаровательных малышей. В первое время родители оберегали их от посторонних глаз, — рассказали в Новосибирском зоопарке.

Первое время детеныши не выходили из укрытия. Сейчас сотрудникам зоопарка уже удалось определить их пол — это две самки.