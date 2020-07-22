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У кустарниковых собак Боба и Маны родились щенки в Новосибирском зоопарке

Детёнышей уже могут увидеть посетители

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Сотрудникам зоопарка уже удалось определить пол детенышей — это две самки.

Сотрудникам зоопарка уже удалось определить пол детенышей — это две самки.

В Новосибирском зоопарке у кустарниковых собак появились щенки

— Наших кустарниковых собак зовут Боб и Мана. Месяц назад они стали родителями двух очаровательных малышей. В первое время родители оберегали их от посторонних глаз, — рассказали в Новосибирском зоопарке.

Первое время детеныши не выходили из укрытия. Сейчас сотрудникам зоопарка уже удалось определить их пол — это две самки.

Самцы кустарниковых собак — отличные папы

Самцы кустарниковых собак — отличные папы

— Детеныши окружены заботой обоих родителей. Самцы кустарниковых собак — отличные папы. Наш Боб очень рад потомству, он заботится и о дочках, и о Мане. Сейчас настало время знакомить щенков со взрослой едой, и родители носят им в домик небольшие кусочки мяса. Детеныши уже интересуются тем, что происходит за пределами их теплого, уютного логова, — объяснили в зоопарке.

Детеныши уже начали ненадолго выходить из укрытия

Детеныши уже начали ненадолго выходить из укрытия

Детёнышей уже могут увидеть посетители. Их вольер расположен рядом с павильоном «Тропический мир».


Кустарниковые собаки содержатся в Новосибирском зоопарке с 2016 года. Первые детеныши у пары появились через год.

Кустарниковая собака обитает на территории Центральной и Южной Америки

Кустарниковая собака обитает на территории Центральной и Южной Америки

— Эти животные редки и в природе, и в зоологических парках. Кустарниковая собака обитает на территории Центральной и Южной Америки. Держится около воды. На лапах есть перепонки, что вместе с особенностями телосложения делает ее одной из самых необычных собак в мире, — рассказали в зоопарке.

На этих выходных стало известно, что в Новосибирском зоопарке у трёх самок манулов родились 16 детёнышей. Сейчас малыши уже выходят на прогулку.

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новосибирский зоопаркдетеныши
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