Результаты ЕГЭ по русскому языку: среди новосибирцев стало в два раза больше стобалльников

Стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку. 63 школьника в Новосибирской области получили 100 баллов за этот экзамен.

— За два дня в ЕГЭ приняли участие 11 тысяч 835 человек. Минимальный балл не набрали 0,6% участников . Результат сопоставим с прошлыми годами. 100 баллов набрали 63 человека , в прошлом году было 35 , — рассказал НГС исполняющий обязанности директора ГКУ НСО «Новосибирский институт мониторинга и развития образования» Сергей Кондратьев.

