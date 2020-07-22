Результаты ЕГЭ по русскому языку: среди новосибирцев стало в два раза больше стобалльников

63 новосибирских школьника написали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов
Стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку. 63 школьника в Новосибирской области получили 100 баллов за этот экзамен.
— За два дня в ЕГЭ приняли участие 11 тысяч 835 человек. Минимальный балл не набрали
Большинство выпускников, набравших 100 баллов, — из Новосибирска. В Бердске высший балл получили
ЕГЭ по русскому языку стал самым массовым, его сдавали в два дня. На него пришли почти
На этой неделе также стали известны результаты ЕГЭ по литературе, географии и информатике. Всего