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Результаты ЕГЭ по русскому языку: среди новосибирцев стало в два раза больше стобалльников

Минимальный балл не набрали 0,6% участников

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ЕГЭ по русскому языку в этом году сдавали <nobr class="_">11 тысяч 835 человек</nobr>

ЕГЭ по русскому языку в этом году сдавали 11 тысяч 835 человек

63 новосибирских школьника написали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

Стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку. 63 школьника в Новосибирской области получили 100 баллов за этот экзамен.

— За два дня в ЕГЭ приняли участие 11 тысяч 835 человек. Минимальный балл не набрали 0,6% участников. Результат сопоставим с прошлыми годами. 100 баллов набрали 63 человека, в прошлом году было 35, — рассказал НГС исполняющий обязанности директора ГКУ НСО «Новосибирский институт мониторинга и развития образования» Сергей Кондратьев.

Большинство выпускников, набравших 100 баллов, — из Новосибирска. В Бердске высший балл получили 5 человек, в Искитиме — двое и по одному человеку в Новосибирском, Маслянинском и Сузунском районах.

ЕГЭ по русскому языку стал самым массовым, его сдавали в два дня. На него пришли почти 12 тысяч выпускников. Трёх человек удалили с экзамена, за то что они использовали шпаргалки.

На этой неделе также стали известны результаты ЕГЭ по литературе, географии и информатике. Всего 21 выпускник из Новосибирской области в этом году получил 100 баллов по этим предметам.

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100 балловЕГЭрусский язык
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