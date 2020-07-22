Автоинспекторы бросились в погоню за водителем на Красном проспекте — преследование закончилось после ДТП

В Новосибирске водитель попытался скрыться от ГИБДД
В Новосибирске утром сегодня, 22 июля, автоинспекторы оправились в погоню за водителем на Красном проспекте — его поймали на площади Калинина.
— Это было около 07:00. Он ехал со стороны городского аэропорта в сторону площади Калинина. За ним гнался экипаж ДПС. Водитель был сам на старой машине, сначала врезался в припаркованный автомобиль, а потом вылетел на кольцо и врезался во вторую машину. И здесь со всех сторон уже съехались машины ДПС и его задержали, — рассказала корреспонденту НГС очевидица погони.
В новосибирской ГИБДД корреспонденту НГС рассказали, что задержанный водитель сначала не подчинился требованиям автоинспектора остановиться и попытался сбежать.
— В итоге он столкнулся с двумя машинами. Сейчас с ним работают сотрудники, — добавили в ГИБДД.
Подробности происшествия автоинспекторы обещали сообщить позже.
В начале июля на улице Макаренко у дома № 52 таксист врезался в припаркованный Daewoo Nexia. Мужчина был пьян и попытался скрыться с места ДТП, но его поймали очевидцы.
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