На Обском море поймали рыбака-браконьера — ему грозит до двух лет лишения свободы

— По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» и «б» ч.1 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов с причинением крупного ущерба». За данное деяние установлено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок два года, — объяснили в полиции.

Неделю назад новосибирский Рыбнадзор написал заявление в полицию из-за фотографии, которую выложил в соцсети новосибирец — он снялся с выловленным из Оби осетром.



В Новосибирской области сейчас начинается сезон лова больших рыб — сибиряки уже начали хвастаться и выкладывать фотографии крупных рыбин.

