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На Обском море поймали рыбака-браконьера — ему грозит до двух лет лишения свободы

Мужчина поставил четыре сети для ловли рыбы

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Рыбак успел выловить 57 рыб

Рыбак успел выловить 57 рыб

В Новосибирске на Обском море поймали браконьера — мужчина поставил четыре сети для ловли рыбы.

— В ходе осмотра места незаконной рыбалки транспортные полицейские изъяли 4 ставные сети общей длинной 300 метров и улов злоумышленника, составивший 57 экземпляров рыбы различной видовой принадлежности: судак, окунь, лещ, плотва, язь. Общий ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам Российской Федерации, превысил 110 тысяч рулей, — сообщили в управлении на транспорте МВД по СФО

Рыбак не имел необходимого разрешения.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» и «б» ч.1 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов с причинением крупного ущерба». За данное деяние установлено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок два года, — объяснили в полиции.

Неделю назад новосибирский Рыбнадзор написал заявление в полицию из-за фотографии, которую выложил в соцсети новосибирец — он снялся с выловленным из Оби осетром.

В Новосибирской области сейчас начинается сезон лова больших рыб — сибиряки уже начали хвастаться и выкладывать фотографии крупных рыбин.

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рыбалка
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