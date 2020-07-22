В Новосибирской области два 11-летних мальчика угнали две машины

В Новосибирской области в Карасуке задержали двух 11-летних подростков — мальчики в один день угнали два автомобиля.

Первое сообщение об угоне ВАЗ-21113 от дома на улице Кутузова поступило в полицию вечером 21 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

— Неизвестный воспользовался тем, что двери транспортного средства не были заперты, а ключ от автомобиля находился в замке зажигания. Вскоре угнанный автомобиль был найден на автодороге Новосибирск — Карасук, в 3 км от места похищения, — рассказали в полиции. — Полицейские установили и задержали подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались двое молодых людей 2008 года рождения, проживающих в селе Чернокурье Карасукского района.