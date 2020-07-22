Новосибирский рэпер Элджей подарил своей маме Mercedes за три миллиона

Эпатажный рэпер из Новосибирска Элджей подарил своей маме элитный Mercede, стоимостью 3 миллиона рублей. Об этом сибиряк сообщил на своих страницах в социальных сетях.
— Люблю тебя ма, ты топ, — подписал снимок певец.
Как рассказал Элджей у себя в Сторис, он предложил родительнице выбрать между марками Jaguar, Porsche и Mercedes и даже ходил с ней на текст-драйвы в автосалоны.
Подписчики Алексея в социальных сетях ополчились на жену рэпера Настю Ивлееву — ей сетуют на то, что её мама и брат до сих пор живут в скромной квартире в деревне Ленинградской области, в которой даже нет нормальной раковины. Хотя при этом Настя покупает себе дорогие автомобили и дарит Элджею часы за семь миллионов рублей.
В начале месяца стало известно, что новосибирскому рэперу Элджею разрешили въезд на Украину. В конце 2018 года служба безопасности Украины запретили артисту въезд на территорию страны на три года. Власти приняли такое решение в интересах обеспечения безопасности государства.
В мае этого года Элджей провёл концерт в родном городе, на котором он признался в любви к новосибирцам и поздравил жену Настю Ивлееву с днём рождения. Как это было смотрите в нашем фоторепораже.