Новосибирский рэпер Элджей подарил своей маме Mercedes за три миллиона

Эпатажный рэпер из Новосибирска Элджей подарил своей маме элитный Mercede, стоимостью 3 миллиона рублей. Об этом сибиряк сообщил на своих страницах в социальных сетях.



— Люблю тебя ма, ты топ, — подписал снимок певец.

Как рассказал Элджей у себя в Сторис, он предложил родительнице выбрать между марками Jaguar, Porsche и Mercedes и даже ходил с ней на текст-драйвы в автосалоны.



Подписчики Алексея в социальных сетях ополчились на жену рэпера Настю Ивлееву — ей сетуют на то, что её мама и брат до сих пор живут в скромной квартире в деревне Ленинградской области, в которой даже нет нормальной раковины. Хотя при этом Настя покупает себе дорогие автомобили и дарит Элджею часы за семь миллионов рублей.