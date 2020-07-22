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Новосибирский рэпер Элджей подарил своей маме Mercedes за три миллиона

Перед покупкой певец долго ходил с матерью на тест-драйвы дорогих автомобилей

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Элджей предоставил своей маме самой выбрать себе машину

Элджей предоставил своей маме самой выбрать себе машину

Эпатажный рэпер из Новосибирска Элджей подарил своей маме элитный Mercede, стоимостью 3 миллиона рублей. Об этом сибиряк сообщил на своих страницах в социальных сетях.

— Люблю тебя ма, ты топ, — подписал снимок певец.

Как рассказал Элджей у себя в Сторис, он предложил родительнице выбрать между марками Jaguar, Porsche и Mercedes и даже ходил с ней на текст-драйвы в автосалоны.

Подписчики Алексея в социальных сетях ополчились на жену рэпера Настю Ивлееву — ей сетуют на то, что её мама и брат до сих пор живут в скромной квартире в деревне Ленинградской области, в которой даже нет нормальной раковины. Хотя при этом Настя покупает себе дорогие автомобили и дарит Элджею часы за семь миллионов рублей.

В начале месяца стало известно, что новосибирскому рэперу Элджею разрешили въезд на Украину. В конце 2018 года служба безопасности Украины запретили артисту въезд на территорию страны на три года. Власти приняли такое решение в интересах обеспечения безопасности государства.

В мае этого года Элджей провёл концерт в родном городе, на котором он признался в любви к новосибирцам и поздравил жену Настю Ивлееву с днём рождения. Как это было смотрите в нашем фоторепораже.

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