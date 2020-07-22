Полицейские задержали подозреваемого в кражах через банкомат в Первомайском районе Новосибирска

Сотрудники отдела полиции № 9 «Первомайский» задержали новосибирца, которого подозревают в краже денег с банковского счёта через банкомат.

— Подозреваемый был установлен в ходе проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий. Им оказался местный житель в возрасте 28 лет, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

Сейчас задержанный находится под стражей. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Сумма ущерба составила больше 45 тысяч рублей.