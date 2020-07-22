22 июля среда
СЕЙЧАС +19°С
Пробки 3/10
usd 70.97
eur 81.25

Все новости

Все новости
Криминал

Полицейские задержали подозреваемого в кражах через банкомат в Первомайском районе Новосибирска

По версии следствия, задержанный снял с банковского счёта больше 45 тысяч рублей

1 505
5 Обсудить

Поделиться

Суд поместил подозреваемого под стражу&nbsp;

Суд поместил подозреваемого под стражу 

Сотрудники отдела полиции № 9 «Первомайский» задержали новосибирца, которого подозревают в краже денег с банковского счёта через банкомат.

— Подозреваемый был установлен в ходе проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий. Им оказался местный житель в возрасте 28 лет, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

Сейчас задержанный находится под стражей. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Сумма ущерба составила больше 45 тысяч рублей.

Ранее НГС писал про суд над бывшим работником сервисного центра по ремонту «айфонов» — он украл деньги с банковской карты клиента при помощи приложения «Сбербанк Онлайн».

По теме (6)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

полициякража
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (5)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!