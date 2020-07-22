Суд вынес приговор водителю, который насмерть сбил новосибирского журналиста Антона Лучанского

Сегодня, 22 июля, Калининский районный суд огласил приговор Никите Лазькову, который 30 марта сбил насмерть Антона Лучанского, журналиста «Вести Новосибирск».

Калининский районный суд признал Лазькова виновным и приговорил его к 6,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также он должен будет выплатить семье Лучанского 1,5 миллиона рублей моральной компенсации.

Посмотреть, как прошло первое судебное заседание, вы можете здесь. Виновник ДТП признал вину, но отказался платить компенсацию в 5 миллионов рублей. Вчера также вели онлайн-трансляцию с заседания суда, во время которого Лазьков произнёс последнее слово.

