В мэрии рассказали, кого переселят из дома с рухнувшей крышей на Владимировском спуске, — сейчас в департаменте энергетики рассматривается ходатайство о предоставлении жилья маневренного фонда собственнику квартиры № 2 в «связи с трудной жизненной ситуацией и невозможностью снимать жилье».

— В случае, если собственники помещений в доме будут вынуждены освободить квартиры во время ремонта, то им будет предоставлено жилье маневренного фонда, — пояснили корреспонденту НГС в администрации Центрального округа.

