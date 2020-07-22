В мэрии рассказали, кого переселят из дома с рухнувшей крышей на Владимировском спуске, — сейчас в департаменте энергетики рассматривается ходатайство о предоставлении жилья маневренного фонда собственнику квартиры № 2 в «связи с трудной жизненной ситуацией и невозможностью снимать жилье».
— В случае, если собственники помещений в доме будут вынуждены освободить квартиры во время ремонта, то им будет предоставлено жилье маневренного фонда, — пояснили корреспонденту НГС в администрации Центрального округа.
На данный момент специалистами производится экспертиза для выяснения причины обрушения, продолжается следственная проверка.
В ведомстве добавили, что в настоящее время готовится совместно с АО «МКС-Новосибирск» проект по ремонту чердачного перекрытия над квартирой № 6 дома № 2 на Владимировском спуске.
Напомним, рано утром 14 июля в двухэтажном доме на Владимировском спуске в Новосибирске рухнули потолочные перекрытия. Под завалами спасатели нашли тело 64-летнего мужчины. Местные жители винят во всем строителей, которые накануне оставили кирпичи и цемент на чердаке дома. А следователи уже нашли возможных виновных. В день трагедии наш корреспондент побывал на месте трагедии и поговорил с людьми, которые боятся возвращаться домой.