Четыре человека умерли от коронавируса в Новосибирской области

Оперативный штаб Новосибирской области по борьбе с коронавирусом сообщил о новых смертях:



— Скончались еще четыре пациента: мужчины в возрасте 61 года и 71 года и женщины, им было 60 лет и 93 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 179 человек, — приводит оперштаб данные на 22 июля.

Истории жертв коронавируса читайте в специальном сюжете. Здесь есть и история 18-летнего студента Михаила Петрашова, который погиб от коронавируса в Алтайском крае. Молодой человек работал в студотряде по сбору ягод в Змеиногорском районе, где произошла вспышка ОРВИ. Михаила с температурой увезли в Барнаул, где он впоследствии скончался. НГС поговорил с близкими погибшего студента: его друзья утверждают, что перед поездкой в Змеиногорск Михаил сдавал тест на коронавирус, а значит, он заразился уже во время работы. Подробности читайте здесь.