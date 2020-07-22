В НСО выявлено ещё 113 случаев заражения: свежая статистика по коронавирусу

В Новосибирской области зарегистрировали ещё 113 случаев заражения коронавирусом — об этом сообщили в региональном оперштабе.



«На утро 22 июля в регионе выявлен 8401 случай COVID-19 (+113 за последние сутки), в том числе 504 ребенка . 6390 пациентов выздоровели (+91 за сутки)», — говорится в сообщении.

От коронавируса за сутки умерли еще 4 человека — мужчины в возрасте 61 года и 71 года и женщины, им было 60 лет и 93 года. Всего в регионе зафиксировано 179 летальных случаев.