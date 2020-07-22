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В НСО выявлено ещё 113 случаев заражения: свежая статистика по коронавирусу

За сутки вылечился 91 пациент

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В отделениях реанимации сейчас находятся 79 человек. На ИВЛ — 15 пациентов<br>

В отделениях реанимации сейчас находятся 79 человек. На ИВЛ — 15 пациентов

В Новосибирской области зарегистрировали ещё 113 случаев заражения коронавирусом — об этом сообщили в региональном оперштабе.

«На утро 22 июля в регионе выявлен 8401 случай COVID-19 (+113 за последние сутки), в том числе 504 ребенка. 6390 пациентов выздоровели (+91 за сутки)», — говорится в сообщении.

От коронавируса за сутки умерли еще 4 человека — мужчины в возрасте 61 года и 71 года и женщины, им было 60 лет и 93 года. Всего в регионе зафиксировано 179 летальных случаев.


В отделениях реанимации сейчас находятся 79 человек. На ИВЛ — 15 пациентов. Госпитализированы 56 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 2014.

В больницы районов области госпитализированы 849 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Оперштаб ежедневно обновляет цифры по заболеваемости в регионе, но при этом не конкретизирует, в каких населенных пунктах выявлены новые зараженные — власти отказываются раскрывать число заболевших коронавирусом в городах Новосибирской области. Однако в начале июня в сеть слили документ новосибирского Роспотребнадзора со статистикой заболеваемости коронавирусом по районам города, то есть всё же подобная разбивка существует.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске МВД скрывает количество заражённых коронавирусом полицейских.

Истории людей, которые победили болезнь (или пока продолжают с ней бороться), НГС публикует каждое воскресенье в специальной рубрике. Недавно мы рассказали историю курьера в МФЦ, похудевшего за три недели на 16 килограммов. У него не было типичных симптомов, а болезнь протекала жёстко — температура за пару дней взлетела до 40,4 градуса.

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