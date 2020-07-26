Новосибирская речка оказалась исключена из Росреестра — это позволило развернуть стройку на её берегах

Новосибирская речка Ельцовка 1-я оказалась не зарегистрирована в Росреестре — местные жители опасаются, что её закроют в коллектор, а в пойме развернётся масштабная стройка.
Дискуссии по поводу застройки поймы Ельцовки 1-й идут уже несколько лет. Инициативная группа жителей выступает за создание здесь зелёной зоны, но опасается, что их мнение останется без внимания: из-за эпидемии коронавируса публичные слушания сегодня не проводят.
— У нас нет ни одного места для занятия, например, спортом. Дети ни на велосипеде, ни на самокате не катаются. Ближайшие места отдыха в сорока минутах ходьбы. У нас никаких рекреационных зон, никаких, — говорит Роза Тарасова, местная жительница.
При этом в ответах на обращения Тарасовой к властям (имеются в распоряжении редакции НГС) указано, что речка не внесена в Росреестр как водный объект, участок с ней не сформирован, и право собственности Российской Федерации на речку не установлено, поэтому мэрия Новосибирска выделила участки на её берегу, от здания ТЦ «Европа» до моста, под застройку. Один из них предоставлен в аренду компании «Монолит», соседний — компании «Центр согласований». Оба участка предназначены для строительства автостоянок.
— Мэрия говорит, что не знает, что там вообще есть река, а Министерство природных ресурсов говорит: «Мы только на следующий год планируем поставить её на кадастр». Просто анекдот, — недоумевает исполнительный директор экологической организации «Белая Сирень» Игорь Гавриленко.
23 июля должно было состояться заседание земельной комиссии по смене разрешённого использования участков: их предлагали использовать среди прочего для водопроводов, очистных сооружений и канализации. Депутат Иван Конобеев, округ которого включает территорию поймы Ельцовки 1-й, обращался к мэру с просьбой перенести заседание комиссии на период, когда эпидемиологическая обстановка улучшится, и в нём смогут принять участие общественники.
— Есть предположение, что изменение вида разрешенного использования повлечёт за собой строительство коллектора для отвода речки Ельцовка 1-я, что позволит объединить земельные участки, несмотря на наличие водного объекта, и позволит начать строительство жилого или торгового комплекса, — отметил депутат в обращении к Анатолию Локтю (имеется в распоряжении редакции НГС).
Он также сообщил, что оба участка были переданы в аренду с нарушениями, что уже подтвердила прокуратура, а арендаторы задерживают оплату: общая сумма задолженности по аренде составляет 1,31 миллиона рублей. Заседание комиссии перенесено, но сегодня на одном из участков в границах водоохранной зоны идут изыскательные работы.
Жители ближайших домов выкладывают в группе «ВКонтакте» «Ельцовка — Первая! (Новосибирск за парк у речки)» фотографии разрушения береговой линии и вырубки кустарника и деревьев неизвестными. Среди местных также ходят слухи, что саму реку закатают в бетон, а на месте возможного сквера построят стоянку и жилой 24-этажный дом.
— Там появилась куча недостатков: дороги какие-то, строения, бетонные штуки. Потом мы увидели, что там только русло осталось, а всё остальное загородили, то есть к реке подхода нет, — рассказывает Игорь Гавриленко. — Обнаружили эту машину, с которой мазут льётся. Я спрашиваю: «Вы что тут делаете?» Они что-то мямлили, потом схватили эту машину и унеслись в неизвестном направлении.
Часть поймы речки передана «Белой Сирени» для строительства парка — его создание обсуждается уже несколько лет. Первоначально по её пойме должна была пройти новая улица, но от этой идеи сперва отказались, а затем подняли снова.
К созданию парка авторы концепции планировали привлечь застройщиков, владеющих участками возле реки. Один из них предоставил чиновникам концепцию своей части парка, но из-за несоблюдения нормативов её не поддержали, и он от проекта отказался.