Новосибирская речка оказалась исключена из Росреестра — это позволило развернуть стройку на её берегах

Новосибирская речка Ельцовка 1-я оказалась не зарегистрирована в Росреестре — местные жители опасаются, что её закроют в коллектор, а в пойме развернётся масштабная стройка.



Дискуссии по поводу застройки поймы Ельцовки 1-й идут уже несколько лет. Инициативная группа жителей выступает за создание здесь зелёной зоны, но опасается, что их мнение останется без внимания: из-за эпидемии коронавируса публичные слушания сегодня не проводят.



— У нас нет ни одного места для занятия, например, спортом. Дети ни на велосипеде, ни на самокате не катаются. Ближайшие места отдыха в сорока минутах ходьбы. У нас никаких рекреационных зон, никаких, — говорит Роза Тарасова, местная жительница.

