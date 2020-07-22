Владимир Путин присвоил почётное звание учительнице из Новосибирской области

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении россиян государственными наградами — в список попал один человек из Новосибирской области.
— За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу присвоить почётное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» Миначенковой Людмиле Михайловне — заместителю директора по воспитательной работе муниципального казённого общеобразовательного учреждения Сузунского района «Сузунская средняя общеобразовательная школа № 2», — говорится в тексте указа.
Известно, что Людмила Миначенкова также преподает в школе историю и обществознание и имеет стаж работы 35 лет.
В конце июня Владимир Путин дал государственные награды трём новосибирским врачам и 65 сотрудникам «Вектора» за борьбу с коронавирусом.