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Владимир Путин присвоил почётное звание учительнице из Новосибирской области

Указ опубликован на сайте правовой информации

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Людмиле Миначенковой присвоено звание «Заслуженного учителя Российской Федерации»&nbsp;

Людмиле Миначенковой присвоено звание «Заслуженного учителя Российской Федерации» 

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении россиян государственными наградами — в список попал один человек из Новосибирской области.

— За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу присвоить почётное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» Миначенковой Людмиле Михайловне — заместителю директора по воспитательной работе муниципального казённого общеобразовательного учреждения Сузунского района «Сузунская средняя общеобразовательная школа № 2», — говорится в тексте указа.

Известно, что Людмила Миначенкова также преподает в школе историю и обществознание и имеет стаж работы 35 лет.

В конце июня Владимир Путин дал государственные награды трём новосибирским врачам и 65 сотрудникам «Вектора» за борьбу с коронавирусом.

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