Владимир Путин присвоил почётное звание учительнице из Новосибирской области

Известно, что Людмила Миначенкова также преподает в школе историю и обществознание и имеет стаж работы 35 лет.



В конце июня Владимир Путин дал государственные награды трём новосибирским врачам и 65 сотрудникам «Вектора» за борьбу с коронавирусом.