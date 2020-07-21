«Уходит на улицу»: в дисконт-центр «Найк» в ТЦ «Континент» выстроилась громадная очередь

Вечером 21 июля в ТЦ «Континент» на
Читатели НГС рассказали, почему образовался затор.
— Акция, первые дни открытия дисконт-центра «Найк», — сообщил читатель Алихан.
При этом очевидцы сообщили, что социальную дистанцию и масочный режим соблюдают не все.
— Очередь уходит на улицу. Просто ограничение — не более
После открытия торговые центры в Новосибирске составили некоторые ограничения для своих посетителей. Крупнейшие торговые центры города объявили новые правила о режиме приёма покупателей в магазинах.