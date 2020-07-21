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«Уходит на улицу»: в дисконт-центр «Найк» в ТЦ «Континент» выстроилась громадная очередь

Очевидцы поделились с редакцией НГС видео из торгового центра

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Читатели сообщают, что очередь держится уже больше двух часов

Читатели сообщают, что очередь держится уже больше двух часов

Вечером 21 июля в ТЦ «Континент» на Кропоткина, 128а образовалась громадная очередь в дисконт-центр «Найк». Очевидцы говорят, что колонна людей тянется до входа в торговый центр.

Читатели НГС рассказали, почему образовался затор.

— Акция, первые дни открытия дисконт-центра «Найк», — сообщил читатель Алихан.

При этом очевидцы сообщили, что социальную дистанцию и масочный режим соблюдают не все.

— Очередь уходит на улицу. Просто ограничение — не более 30 человек могут находиться в магазине. Поэтому скапливается очередь. Люди долго находятся внутри, примерочные по правилам не работают — люди всё мерят прямо в зале магазина. У них сделано всё так: разграничена очередь, сделана разметка по 1,5 метра, два человека вышли — два зашли. На входе стоит сотрудник, регулирующий поток, — рассказала покупательница Юлия Старовойтова.

После открытия торговые центры в Новосибирске составили некоторые ограничения для своих посетителей. Крупнейшие торговые центры города объявили новые правила о режиме приёма покупателей в магазинах.

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ТЦ Континенточередьторговый центр
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