«Уходит на улицу»: в дисконт-центр «Найк» в ТЦ «Континент» выстроилась громадная очередь

При этом очевидцы сообщили, что социальную дистанцию и масочный режим соблюдают не все.

— Очередь уходит на улицу. Просто ограничение — не более 30 человек могут находиться в магазине. Поэтому скапливается очередь. Люди долго находятся внутри, примерочные по правилам не работают — люди всё мерят прямо в зале магазина. У них сделано всё так: разграничена очередь, сделана разметка по 1,5 метра , два человека вышли — два зашли. На входе стоит сотрудник, регулирующий поток, — рассказала покупательница Юлия Старовойтова.