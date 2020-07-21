В мэрии Новосибирска рассказали, когда закончатся ремонтные работы на въезде в Академгородок

Во вторник, 21 июля, стало известно, когда закончатся все основные дорожные работы на Бердском шоссе. В том числе в сентябре планируется завершить капитальный ремонт развязки на пересечении Бердского шоссе и проспекта Строителей. Ранее сообщалось, что въезд в Академгородок закончат ремонтировать только в 2021 году. Теперь здесь добавится по одной полосе на въезде и выезде из Академгородка.
— Много копий было сломано в спорах о том, какой должна быть развязка на въезде в Академгородок. Из-за дефицита времени и средств было принято решение оформлять плоскостную развязку. Она существенно разрядит напряженную обстановку, которая складывается на въезде в микрорайон. Максимум, что можно было сделать в плоскостном варианте, здесь сделано, — отметил мэр Анатолий Локоть. — В сентябре будет полностью готово дорожное покрытие, откроется движение. В следующем году будут обновлены светофоры и освещение. В этом году планируем закончить ремонтные работы на всех участках Бердского шоссе. Таким образом, с учетом улицы Фабричной и Красного проспекта за несколько лет мы обновим существенную часть дорог правобережья, — доложили на выездном совещании по ремонту объектов в рамках нацпроекта БКАД (нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги») мэру Анатолию Локтю.
По информации пресс-центра правительства, работы выполняет подрядная организация ООО «Перлит-Строй», их стоимость составила 98 миллионов рублей.
— Проектом предусмотрено расширение проезжей части: появится дополнительная полоса для беспрепятственного выезда из Академгородка, водители будут двигаться направо под зеленую стрелку светофора, уступая дорогу только пешеходам. Расширение проезжей части будет и на повороте в Академгородок, увеличится так называемая зона накопления. Автомобили, ожидающие разрешающего сигнала светофора для поворота, не будут загораживать проезд машинам, двигающимся в прямом направлении, — говорится в сообщении пресс-службы правительства.
По словам директора дорожно-благоустроительного комплекса ООО «Перлит-Строй» Николая Лаврова, работу осложняет то, что на участке под землей проложено много коммуникаций, которые нужно перенести, прежде чем приступить к работе. Тем не менее в сентябре подрядчик намерен закончить все асфальтобетонные работы.
Также на участке протяженностью 750 метров будет обустроена ливневая канализация, которой раньше здесь не было, полностью отремонтируют тротуары, установят светофоры и опоры освещения и нанесут разметку термопластиком.
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