«Можно отказаться от уроков ИЗО, физкультуры, труда». Обсуждаем с родителями изменения в школах с 1 сентября

Весна-2020 запомнилась родителям сложнейшей удаленкой, а выпускникам — нервной ситуацией с ЕГЭ (как это было — смотрите на фото). На этой неделе городские власти рассказали НГС, как будут учиться дети с 1 сентября. Да, никакой дистанционки пока не планируется, зато будет несколько нововведений, например, измерение температуры на входе в учебное заведение и отмена всех праздников до 1 января 2021 года. Родители бурно отреагировали на эту новость, оставив более 300 комментариев о новом режиме. Мы выбрали самые интересные мнения.
Читатель под ником Шелковица явно вздохнул с облегчением: «Ну хоть не удаленка и дистанционка. Она многим детям тяжело далась». Его поддерживает и новосибирец под ником Кол да рука: «Всё, хватит. Намучились уже вдоволь с этой удаленкой. Взвалили весь учебный процесс на родителей, пора и самим учителям поработать».
А новосибирец, прокомментировавший новость под гостевым ником, напротив, утверждает, что будущее — за дистантом: «Могли бы из параллельных классов создать один, который останется на дистанционке. Моим детям дистанционка понравилась. Первую неделю все были в шоке, решали организационные моменты. Потом всё пошло хорошо. Купили второй компьютер, и каждый занимался своей работой. Успеваемость не пострадала, да ещё и на онлайн-курсы оба записались. Никакой дороги в школу и обратно. От родителей нужен присмотр, чтобы не отвлекались. Конечно, дистанционка не всем подходит, но по одному классу из параллели могли бы и собрать. Промежуточные и четвертные работы можно и в школе провести».
Кстати, родители оценили и новость об отмене школьных праздников на полгода. Вот что говорит сибирячка под ником Феличита28: «Я бы эти праздники вообще на год отменила. Очередной сбор денег с родителей и больше ничего».
Многие расстроились, что детей оставили не только без выпускного в детских садах, но еще и без 1 сентября в школе. На эту тему высказался новосибирец под ником Ургент: «Я бы оставил 1 сентября в этом году для первоклассников и одиннадцатиклассников, для которых эта линейка первая и последняя. Остальные могут не приходить, дабы скученности не было». Похожего мнения придерживается пользователь под ником Ботанический тип: «При дичайшей скученности в нашей школе все описываемые меры — фикция и симуляция деятельности. Чтобы хоть что-то из мер заработало, надо учить детей в 4–5 смен или рядом ещё одну школу построить».
Кого-то и вовсе удивили формулировки, которыми оперируют власти, — почитайте мнение читателя под ником наивный: «Разве урок не является массовым мероприятием?»
Других удивляют меры, вводимые для безопасности детей (по их мнению, они могут быть опаснее для детских организмов). Почитайте, что пишет пользователь под ником Kseona: «Меня больше пугает дезинфекция школьных помещений, которая тоже окажет негативное воздействие на организм. Тем более если учесть, что в каждой школе есть проблема с приточно-вытяжной вентиляцией и проветриванием классов». В реальности таких мер сомневается и новосибирец под ником Читатель:«Скажите, пожалуйста, а кто будет мыть дезсредствами класс каждый день и проводить генеральную уборку 1 раз в неделю? Что за бред? У нас, например, мытьё парт в лучшем случае 2 раза в год!». Эта тема оказалась самой больной. По этому поводу высказался читатель под ником Stro4ka: «У меня только один вопрос, кто будет драить классы начальной школы, например генеральные уборки раз в неделю? Опять на плечи родителей? В школах нет столько технического персонала!»
Другие новосибирцы предлагают свои нововведения для школ. Например, наш постоянный комментатор под ником Татьяна 53: «Я считаю, что на время пандемии можно совсем отказаться от уроков ИЗО, физкультуры, труда, таким образом дети меньше времени будут находиться в коллективе и обойдутся без обедов, и по кабинетам не придётся ходить. Мы раньше в школе не обедали, не было такой заведёнки. А как с иностранным языком, там же 2 группы, им точно придётся ходить по кабинетам, вторая статья на эту тему, а про иностранный ни слова».
Подвести итог новой школьной реальности можно кратким комментарием новосибирца под ником Dezzy: «Школы будут работать месяц до конца сентября, там вторая волна подойдет, и опять на полгода всё закроют».
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