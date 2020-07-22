«Можно отказаться от уроков ИЗО, физкультуры, труда». Обсуждаем с родителями изменения в школах с 1 сентября

Читатель под ником Шелковица явно вздохнул с облегчением: «Ну хоть не удаленка и дистанционка. Она многим детям тяжело далась». Его поддерживает и новосибирец под ником Кол да рука: «Всё, хватит. Намучились уже вдоволь с этой удаленкой. Взвалили весь учебный процесс на родителей, пора и самим учителям поработать».

А новосибирец, прокомментировавший новость под гостевым ником, напротив, утверждает, что будущее — за дистантом: «Могли бы из параллельных классов создать один, который останется на дистанционке. Моим детям дистанционка понравилась. Первую неделю все были в шоке, решали организационные моменты. Потом всё пошло хорошо. Купили второй компьютер, и каждый занимался своей работой. Успеваемость не пострадала, да ещё и на онлайн-курсы оба записались. Никакой дороги в школу и обратно. От родителей нужен присмотр, чтобы не отвлекались. Конечно, дистанционка не всем подходит, но по одному классу из параллели могли бы и собрать. Промежуточные и четвертные работы можно и в школе провести».