На новосибирской дороге столкнулись два КАМАЗа: один водитель погиб

В НСО два грузовика попали в смертельное ДТП
Днем 21 июля в Ордынском районе Новосибирской области столкнулись два КАМАЗа — один из водителей погиб.
Как рассказали журналисту НГС в отделении пропаганды УГИБДД по Новосибирской области, авария произошла около 16 часов.
— Водитель автомобиля КАМАЗ следовал по федеральной дороге К-17р со стороны Новосибирска в сторону Ордынского. На 65 км совершил наезд на стоящий в попутном направлении КАМАЗ. Водитель первого КАМАЗа погиб, личность устанавливается, второй водитель не пострадал, — сообщили в ГИБДД.
На месте работает экипаж ГИБДД.
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В выходные под Новосибирском произошла ещё одна смертельная авария. Водитель за рулем «Рено Логан» не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате аварии погиб 18-летний пассажир. Момент аварии попал на видео — здесь мы его публиковали.