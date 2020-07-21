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Происшествия

На новосибирской дороге столкнулись два КАМАЗа: один водитель погиб

На месте работает экипаж ГИБДД

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Кабину КАМАЗа полностью смяло

Кабину КАМАЗа полностью смяло

В НСО два грузовика попали в смертельное ДТП

Днем 21 июля в Ордынском районе Новосибирской области столкнулись два КАМАЗа — один из водителей погиб.

Как рассказали журналисту НГС в отделении пропаганды УГИБДД по Новосибирской области, авария произошла около 16 часов.

— Водитель автомобиля КАМАЗ следовал по федеральной дороге К-17р со стороны Новосибирска в сторону Ордынского. На 65 км совершил наезд на стоящий в попутном направлении КАМАЗ. Водитель первого КАМАЗа погиб, личность устанавливается, второй водитель не пострадал, — сообщили в ГИБДД.

На месте работает экипаж ГИБДД.

Если вам известно что-то о погибшем, вы его родственник или знакомый, или вы были очевидцем происшествия, то сообщите об этом в редакцию НГС по телефону 8 923 157–00–00 (WhatsApp или Telegram) или напишите на почту news@ngs.ru.

В выходные под Новосибирском произошла ещё одна смертельная авария. Водитель за рулем «Рено Логан» не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате аварии погиб 18-летний пассажир. Момент аварии попал на видео — здесь мы его публиковали.

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ГИБДДДТПсмертельная авария
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