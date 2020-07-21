На новосибирской дороге столкнулись два КАМАЗа: один водитель погиб

На месте работает экипаж ГИБДД.

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В выходные под Новосибирском произошла ещё одна смертельная авария. Водитель за рулем «Рено Логан» не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате аварии погиб 18-летний пассажир. Момент аварии попал на видео — здесь мы его публиковали.