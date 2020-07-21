«Чтобы объект производил впечатление»: власти рассказали о строительстве многомиллиардного центра СКИФ

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков объяснил, что нужно для завершения в срок строительства новосибирского центра СКИФ («Сибирский кольцевой источник фотонов»).



— Чтобы СКИФ был изготовлен в установленные сроки, надо начать производство оборудования длительного цикла изготовления уже в этом году, — сказал министр во время пресс-конференции в правительстве Новосибирской области.



На изготовление некоторых видов оборудования потребуется от двух до двух с половиной лет.



— К настоящему времени мы набрали хороший темп реализации проекта СКИФ. У нас нет сомнений в том, что проект может и должен быть реализован в установленные сроки. Есть рабочие вопросы, их достаточно много. Мы эти вопросы обсуждали вчера: от модернизации опытного производства Института ядерной физики, до производства оборудования длительного цикла изготовления. Если говорить в целом, на данном этапе принципиальных сложностей нет. Мы понимаем, что к 2024 году должны выйти на окончание работ, — заявил министр.

