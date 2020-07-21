«Чтобы объект производил впечатление»: власти рассказали о строительстве многомиллиардного центра СКИФ

Министр Фальков рассказал о строительстве центра СКИФ
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков объяснил, что нужно для завершения в срок строительства новосибирского центра СКИФ («Сибирский кольцевой источник фотонов»).
— Чтобы СКИФ был изготовлен в установленные сроки, надо начать производство оборудования длительного цикла изготовления уже в этом году, — сказал министр во время пресс-конференции в правительстве Новосибирской области.
На изготовление некоторых видов оборудования потребуется от двух до двух с половиной лет.
— К настоящему времени мы набрали хороший темп реализации проекта СКИФ. У нас нет сомнений в том, что проект может и должен быть реализован в установленные сроки. Есть рабочие вопросы, их достаточно много. Мы эти вопросы обсуждали вчера: от модернизации опытного производства Института ядерной физики, до производства оборудования длительного цикла изготовления. Если говорить в целом, на данном этапе принципиальных сложностей нет. Мы понимаем, что к 2024 году должны выйти на окончание работ, — заявил министр.
Губернатор Андрей Травников добавил, что на прошлой неделе власти региона вместе с главным проектировщиком рассматривали план территории, на которой построят центр. Возможно, будет создан резерв территории под исследовательские станции, которые построят после 2024 года.
— Проектировщик совместно с архитекторами работает над внешним обликом входной группы, зданий первой линии, чтобы этот объект производил впечатление на всех, приезжающих работать из других регионов или из-за рубежа, — сказал Андрей Травников.
Глава региона напомнил, что строительство СКИФа стоит 37 миллиардов рублей, работы хотят закончить к 31 декабря 2023 года.
В августе 2018-го на Международном форуме «Технопром» директор ИЯФ Павел Логачёв докладывал президенту о том, как идёт работа над СКИФом.