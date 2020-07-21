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«Чтобы объект производил впечатление»: власти рассказали о строительстве многомиллиардного центра СКИФ

Власти рассказали, как идут работы над дорогим объектом

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Проект обойдётся в 37 миллиардов рублей&nbsp;

Проект обойдётся в 37 миллиардов рублей 

Министр Фальков рассказал о строительстве центра СКИФ

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков объяснил, что нужно для завершения в срок строительства новосибирского центра СКИФ («Сибирский кольцевой источник фотонов»).

— Чтобы СКИФ был изготовлен в установленные сроки, надо начать производство оборудования длительного цикла изготовления уже в этом году, — сказал министр во время пресс-конференции в правительстве Новосибирской области.

На изготовление некоторых видов оборудования потребуется от двух до двух с половиной лет.

— К настоящему времени мы набрали хороший темп реализации проекта СКИФ. У нас нет сомнений в том, что проект может и должен быть реализован в установленные сроки. Есть рабочие вопросы, их достаточно много. Мы эти вопросы обсуждали вчера: от модернизации опытного производства Института ядерной физики, до производства оборудования длительного цикла изготовления. Если говорить в целом, на данном этапе принципиальных сложностей нет. Мы понимаем, что к 2024 году должны выйти на окончание работ, — заявил министр.

Губернатор Андрей Травников добавил, что на прошлой неделе власти региона вместе с главным проектировщиком рассматривали план территории, на которой построят центр. Возможно, будет создан резерв территории под исследовательские станции, которые построят после 2024 года.

— Проектировщик совместно с архитекторами работает над внешним обликом входной группы, зданий первой линии, чтобы этот объект производил впечатление на всех, приезжающих работать из других регионов или из-за рубежа, — сказал Андрей Травников.

Глава региона напомнил, что строительство СКИФа стоит 37 миллиардов рублей, работы хотят закончить к 31 декабря 2023 года.

В августе 2018-го на Международном форуме «Технопром» директор ИЯФ Павел Логачёв докладывал президенту о том, как идёт работа над СКИФом.

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СКИФ
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