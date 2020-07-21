Последнее слово водителя, который насмерть сбил журналиста Антона Лучанского — публикуем видео из суда

Подсудимый по делу о сбитом Антоне Лучанском произнёс последнее слово
Сегодня, 21 июля, в Калининском районном суде последнее слово произнес Никита Лазьков, который 30 марта сбил насмерть Антона Лучанского, журналиста «Вестей Новосибирск».
Лазьков попросил прощения у семьи Лучанского и его близких.
Видео: Алена Истомина
— Ещё раз прошу у вас прощения. Я понимаю, что время не вернуть и ничего по-другому не сделать. Я сожалею, извиняюсь перед вами, перед всеми вашими родственниками и перед всей вашей семьёй. Всё, ваша честь. Я очень сильно раскаиваюсь из-за этого. Прошу у вас прощения ещё раз, — сказал Лазьков.
Сегодня прокурор попросила для Лазькова 8 лет лишения свободы в колонии-поселении, а также компенсацию морального вреда для семьи погибшего в 4 миллиона рублей.
— Прошу суд признать Лазькова Никиту Сергеевича виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 3 года, — попросила гособвинитель.
Суд удалился в совещательную комнату. Оглашение приговора будет завтра, 22 июля в 10:30.
Посмотреть, как прошло первое судебное заседание, вы можете здесь. Виновник ДТП признал вину, но отказался платить компенсацию в 5 миллионов рублей. Сегодня мы также вели онлайн-трансляцию с заседания суда.
Автомобиль «Мерседес-Бенц Е200» 30 марта 2020 года сбил Антона Лучанского, когда тот вышел из трамвая на улице Богдана Хмельницкого. За рулём был 27-летний Никита Лазьков, против него завели уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Позже экспертиза показала, что в крови водителя было наркотическое вещество.