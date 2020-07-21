Последнее слово водителя, который насмерть сбил журналиста Антона Лучанского — публикуем видео из суда

Сегодня прокурор попросила для Лазькова 8 лет лишения свободы в колонии-поселении, а также компенсацию морального вреда для семьи погибшего в 4 миллиона рублей.

— Прошу суд признать Лазькова Никиту Сергеевича виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 3 года, — попросила гособвинитель.



Суд удалился в совещательную комнату. Оглашение приговора будет завтра, 22 июля в 10:30.

Посмотреть, как прошло первое судебное заседание, вы можете здесь. Виновник ДТП признал вину, но отказался платить компенсацию в 5 миллионов рублей. Сегодня мы также вели онлайн-трансляцию с заседания суда.

Автомобиль «Мерседес-Бенц Е200» 30 марта 2020 года сбил Антона Лучанского, когда тот вышел из трамвая на улице Богдана Хмельницкого. За рулём был 27-летний Никита Лазьков, против него завели уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Позже экспертиза показала, что в крови водителя было наркотическое вещество.