Госдума приняла закон о трехдневном голосовании

Госдума сегодня в третьем чтении приняла закон о возможности трехдневного голосования на выборах и референдумах. Согласно принятому в третьем чтении документу, избирательная комиссия должна принять решение о таком формате голосования не позднее чем в десятидневный срок со дня публикации решения о назначении выборов, референдума. Решение не подлежит пересмотру.

— Законом может быть предусмотрено, что указанное решение при проведении выборов в органы местного самоуправления, местных референдумов принимает избирательная комиссия субъекта Российской Федерации, — говорится в документе.