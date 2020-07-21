Госдума приняла закон о трехдневном голосовании

Госдума сегодня в третьем чтении приняла закон о возможности трехдневного голосования на выборах и референдумах. Согласно принятому в третьем чтении документу, избирательная комиссия должна принять решение о таком формате голосования не позднее чем в десятидневный срок со дня публикации решения о назначении выборов, референдума. Решение не подлежит пересмотру.
— Законом может быть предусмотрено, что указанное решение при проведении выборов в органы местного самоуправления, местных референдумов принимает избирательная комиссия субъекта Российской Федерации, — говорится в документе.
Голосовать можно будет вне помещения для голосования — на придомовых территориях, территориях общего пользования и в иных местах.
Новый формат уже опробовали, когда проходило голосование по поправкам к Конституции в конце июня — начале июля этого года. Тогда голосование длилось целую неделю. С учетом принятого законопроекта, подобным образом голосовать можно будет и на более привычных выборах.