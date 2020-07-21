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Госдума приняла закон о трехдневном голосовании

Выборы смогут проводить во дворах и на общих территориях

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Новый формат был опробован на голосовании по поправкам к Конституции

Новый формат был опробован на голосовании по поправкам к Конституции

Госдума сегодня в третьем чтении приняла закон о возможности трехдневного голосования на выборах и референдумах. Согласно принятому в третьем чтении документу, избирательная комиссия должна принять решение о таком формате голосования не позднее чем в десятидневный срок со дня публикации решения о назначении выборов, референдума. Решение не подлежит пересмотру.

— Законом может быть предусмотрено, что указанное решение при проведении выборов в органы местного самоуправления, местных референдумов принимает избирательная комиссия субъекта Российской Федерации, — говорится в документе.

Голосовать можно будет вне помещения для голосования — на придомовых территориях, территориях общего пользования и в иных местах.

Новый формат уже опробовали, когда проходило голосование по поправкам к Конституции в конце июня — начале июля этого года. Тогда голосование длилось целую неделю. С учетом принятого законопроекта, подобным образом голосовать можно будет и на более привычных выборах.

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ГосдумаЦИКвыборыголосование
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