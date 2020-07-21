На пересечении Северного проезда и Сибиряков-Гвардейцев фура столкнулась с автобусом — собралась пробка

Фура и автобус устроили затор в Кировском районе Новосибирска
Днем во вторник, 21 июля, на пересечении Северного проезда и Сибиряков-Гвардейцев столкнулись фура и пассажирский автобус. От места аварии потянулась пробка.
— Водитель фуры при повороте направо не рассчитал габариты своего автомобиля, совершил столкновение с рейсовым автобусом, который шёл по маршруту. Пострадавших нет. Водитель фуры свою вину не признаёт, — рассказал аварийный комиссар, который работал на месте аварии.
По данным 2ГИС, движение затруднено по Северном проезду, Сибиряков-Гвардейцев и по Петухова.
Вечером воскресенья на подъезде к Новосибирску традиционно образовались серьезные пробки — самая масштабная была на Ордынском шоссе, ее длина около 30 километров. В это время новосибирцы, как правило, возвращаются с отдыха за городом.