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Дороги и транспорт

На пересечении Северного проезда и Сибиряков-Гвардейцев фура столкнулась с автобусом — собралась пробка

В аварии никто не пострадал

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Авария случилась

Авария случилась

Фура и автобус устроили затор в Кировском районе Новосибирска

Днем во вторник, 21 июля, на пересечении Северного проезда и Сибиряков-Гвардейцев столкнулись фура и пассажирский автобус. От места аварии потянулась пробка.

— Водитель фуры при повороте направо не рассчитал габариты своего автомобиля, совершил столкновение с рейсовым автобусом, который шёл по маршруту. Пострадавших нет. Водитель фуры свою вину не признаёт, — рассказал аварийный комиссар, который работал на месте аварии.

Столкновение вызвало пробку&nbsp;

Столкновение вызвало пробку 

По данным 2ГИС, движение затруднено по Северном проезду, Сибиряков-Гвардейцев и по Петухова.

Пассажиры автобуса не пострадали&nbsp;

Пассажиры автобуса не пострадали 

Вечером воскресенья на подъезде к Новосибирску традиционно образовались серьезные пробки — самая масштабная была на Ордынском шоссе, ее длина около 30 километров. В это время новосибирцы, как правило, возвращаются с отдыха за городом.

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