На пересечении Северного проезда и Сибиряков-Гвардейцев фура столкнулась с автобусом — собралась пробка

Днем во вторник, 21 июля, на пересечении Северного проезда и Сибиряков-Гвардейцев столкнулись фура и пассажирский автобус. От места аварии потянулась пробка.

— Водитель фуры при повороте направо не рассчитал габариты своего автомобиля, совершил столкновение с рейсовым автобусом, который шёл по маршруту. Пострадавших нет. Водитель фуры свою вину не признаёт, — рассказал аварийный комиссар, который работал на месте аварии.