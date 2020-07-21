«Ломанули сорить деньгами и заразу собирать»: 10 грубых мнений новосибирцев об отдыхе в Сочи

— Уж кому-кому, но явно не сочинцам ныть. Им город к Олимпиаде заново отстроили. Так что такова их участь жизни в курортном городе... Но, по сути, сейчас Таиланды откроются, и этот Сочи на фиг никому не нужен станет.

Его поддержал и комментатор под ником Яка:

— Господа бы радовались, что к ним вообще кто-то едет...

Читатель под ником Житель центра тоже выступает против такого отдыха:

— Только заграница. Никаких Сочи. Сочи — это совок, это русский дух, от которого хочется сбежать. Буду ждать осени, должны же хоть одну страну открыть!

Некоторые горожане до сих пор опасаются распространения ковида и не понимают, как в принципе можно куда-то выезжать в такой период. Читатель НГС под ником Поклонник хип-хопа возмущается:

— Каждому свое, но я бы в период пандемии, да ещё и когда там такой ажиотаж и люди друг на друге лежат на пляже, не поехал бы. И еще — смысл ехать далеко на пляж летом? Летом и у нас хорошо, солнце, тепло. Приличный водоем, где можно поплавать и позагорать, найти реально, база отдыха или отель на природе — пожалуйста. А вот осенью и зимой, когда у нас слякоть, мороз, отсутствие солнца, самое то лететь на какое-нибудь солнечное побережье.