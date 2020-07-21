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«Ломанули сорить деньгами и заразу собирать»: 10 грубых мнений новосибирцев об отдыхе в Сочи

Колонка жительницы Черноморского побережья вызвала шквал обсуждений. Чем недоволен народ?

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Сейчас новосибирцам доступен отдых только внутри страны. Вряд ли это можно назвать победой!

Сейчас новосибирцам доступен отдых только внутри страны. Вряд ли это можно назвать победой!

Лето-2020 запомнится россиянам надолго: коронавирус, аномальная жара на Урале и в Сибири, закрытые границы. Вместо отпуска в Европах и Азиях — Алтай, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Крым. Сегодня утром мы опубликовали откровенный рассказ жительницы Черноморского побережья о том, что творится сейчас в Сочи. Колонка вызвала бурное обсуждение о прелестях отдыха на российских курортах. Мы выбрали 10 ярких мнений новосибирцев об отдыхе в Сочи.

Отдых внутри России мало кому по душе. Новосибирец под ником DjonSilver пишет:

— Уж кому-кому, но явно не сочинцам ныть. Им город к Олимпиаде заново отстроили. Так что такова их участь жизни в курортном городе... Но, по сути, сейчас Таиланды откроются, и этот Сочи на фиг никому не нужен станет.

Его поддержал и комментатор под ником Яка:

— Господа бы радовались, что к ним вообще кто-то едет...

Читатель под ником Житель центра тоже выступает против такого отдыха:

— Только заграница. Никаких Сочи. Сочи — это совок, это русский дух, от которого хочется сбежать. Буду ждать осени, должны же хоть одну страну открыть!

Некоторые горожане до сих пор опасаются распространения ковида и не понимают, как в принципе можно куда-то выезжать в такой период. Читатель НГС под ником Поклонник хип-хопа возмущается:

— Каждому свое, но я бы в период пандемии, да ещё и когда там такой ажиотаж и люди друг на друге лежат на пляже, не поехал бы. И еще — смысл ехать далеко на пляж летом? Летом и у нас хорошо, солнце, тепло. Приличный водоем, где можно поплавать и позагорать, найти реально, база отдыха или отель на природе — пожалуйста. А вот осенью и зимой, когда у нас слякоть, мороз, отсутствие солнца, самое то лететь на какое-нибудь солнечное побережье.

Сибирячка под ником Натка26 решила рассказать свою историю об отдыхе в Сочи во время пандемии:

— Недавно приехала из Сочи. Маски никто не носит. На тех, кто носит, смотрят косо... Люди там почему-то ничего не боятся... Народу много, но не так, как в советские времена, место на пляже можно без проблем найти. А в общем нам понравилось.

Новосибирцы активно ратуют за отдых по старинке, например, комментатор под ником экономист пишет:

— Жалко людей, которым некуда поехать, кроме как в грязный и переполненный Сочи. Если нет других, более приличных вариантов, то лучше уж на даче.

Похожим образом высказался и читатель под гостевым ником:

— Больше не говорите, что у россиян нет денег. Мозгов и самосохранения не хватает. Ломанули сорить деньгами и заразу собирать.

Кажется, новосибирцам действительно не хватает условий для комфортного отдыха. На эту тему больше всего комментариев. Вот что написал читатель под ником Четвертый поросенок:

— Посмотрел на фото. Это что, пляж? Одни камни, места нет, бабки со своими покрывалами. И посмотрите на Турцию: песок с мелкой галькой, чистейшее море, аккуратные ряды лежаков... В очередной раз испытал отвращение к отечественным курортам.

Свою историю привел новосибирец под ником Автовод:

— Мои родственники разъехались по двум городам: одни в Сочи, другие — в Анапу. Шлют миллион однотипных фотографий с вареной кукурузой (бе), рыбой, на фоне моря болотного цвета и пляжа серого цвета. Улицы какие-то страшные, провода со столбов висят, обед в советском санатории — капуста, котлета, сгущенка... А еще местные дискотеки под идиотскую музыку, где женщины, мужчины и дети разнообразных габаритов трутся в толпе и без масок. Извините, но мне не нравится.

Резко высказался на эту тему сибиряк под ником митяй НСК:

— Не ездил и не поеду... Гонора и пафоса у местных — как у аборигенов Лазурного берега, а вот культуры и коммуникабельности напрочь нет. Сидите сами в своем Сочи и сами себе деньги в сезон везите.

И подвести итог этой односторонней дискуссии можно кратким комментарием читательницы под ником Маша Потейто:

— Сочи был интересен в советское время, когда за границу съездить нельзя было и сравнить было не с чем. А сейчас понятно, что это худшее соотношение цена — качество отдыха.

У вас есть своя история об отдыхе в классном месте Новосибирска или, наоборот, о неудавшемся отпуске? Напишите нам об этом в любой мессенджер на редакционный номер +7 (923) 157-00-00.

А вы отдыхали хоть раз в Сочи? Какие ощущения?

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    Сочиотдыхместный туризм
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