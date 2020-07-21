Путин определил цели для всей страны на ближайшие 10 лет. Публикуем полный список

Президент России Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Документ опубликован на сайте Кремля. Согласно ему, в ближайшие 10 лет приоритетными направлениями будут сохранение населения, здоровье и благополучие людей, возможности для самореализации и развития талантов, комфортная и безопасная среда для жизни, достойный, эффективный труд, успешное предпринимательство и цифровая трансформация.



Среди важных национальных целей — повышение продолжительности жизни до 78 лет (в 2018 году, подписывая указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Путин поручил правительству повысить ожидаемую продолжительности жизни до 80 лет к 2030 году), снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателями 2017 года, улучшение жилищных условий минимум пяти миллионов семей в год.