«Я думаю, что это преступление»: власти не нашли денег на лекарство для девочки с опасной болезнью

Первый — «Золгенсма» — стоит очень дорого (2 миллиона 125 тысяч долларов), но нужен всего один укол, который лучше поставить до шести месяцев, на него, как правило, родители собирают деньги от благотворителей.

Второй («Спинраза», международное непатентованное название — «Нусинерсен») — единственный зарегистрированный в России, на который деньги должны выделять из бюджетов регионов. «Спинраза» стоит порядка 8 миллионов рублей за одну дозу: в первый год нужно шесть, и потом по одной дозе каждые четыре месяца. То есть в первый год жизни ребёнка нужно порядка 48 миллионов, и каждый следующий год — по 24.

Есть ещё третий препарат («Рисдиплам»), который нигде не зарегистрирован, но клинические испытания проведены, и сейчас идёт программа дорегистрационного доступа. То есть его дают бесплатно, но есть обязательное условие — Минздрав должен сам написать запрос в фирму Roche, которая им занимается. Как говорят родители Софии, на практике сложно добиться, чтобы написали этот запрос.

Что ответили родителям Софии