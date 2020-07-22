В Тимирязевском сквере начали работать бульдозеры — в мэрии объяснили, что там происходит

На прошедших выходных в Тимирязевском сквере Новосибирска на участке возле деревьев начал работать бульдозер.

— Работал бульдозер — разравнивал довольно большую площадь под деревьями. Рабочие сказали, что здесь будет детская площадка, — сообщила читательница НГС. Жительница переживает, что сквер может перестать быть «уголком живой природы среди города».

Вице-мэр Новосибирска, глава департамента культуры, спорта и молодёжной политики Анна Терешкова подтвердила, что на месте будет детская площадка.