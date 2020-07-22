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В Тимирязевском сквере начали работать бульдозеры — в мэрии объяснили, что там происходит

По словам вице-мэра, работы закончатся в августе

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Работы начались на выходных

Работы начались на выходных

Бульдозеры разровняли площадку в Тимирязевском сквере

На прошедших выходных в Тимирязевском сквере Новосибирска на участке возле деревьев начал работать бульдозер.

— Работал бульдозер — разравнивал довольно большую площадь под деревьями. Рабочие сказали, что здесь будет детская площадка, — сообщила читательница НГС. Жительница переживает, что сквер может перестать быть «уголком живой природы среди города».

Вице-мэр Новосибирска, глава департамента культуры, спорта и молодёжной политики Анна Терешкова подтвердила, что на месте будет детская площадка.

— Там ни одного дерева не срублено, строится детская площадка на пустом месте. Работы закончат до конца августа, — рассказала вице-мэр.

Анна Терешкова добавила, что форму площадки специально сделали такой, чтобы не навредить деревьям, стоящим вокруг.

Работы хотят закончить этим летом

Работы хотят закончить этим летом

В прошлом году в Тимирязевском сквере установили детский городок, похожий на Кремль. Прежний городок на этом месте построили ещё как минимум при Брежневе.

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Заельцовский районСквердетская площадка
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