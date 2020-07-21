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Звонит по телефону и пропадает: в лесу 4 дня пытаются найти 81-летнюю сибирячку

Раиса Вязаницына не слушается спасателей

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У организаторов поисков нет снимка пропавшей женщины

У организаторов поисков нет снимка пропавшей женщины

В новосибирском лесу 4 дня ищут пенсионерку

Новосибирские добровольцы пытаются найти 81-летнюю Раису Вязаницыну. Пенсионерка ушла в лес в Тогучинском районе 17 июля и до сих пор не может из него выйти.

Как рассказала корреспонденту НГС руководитель новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских, вчера пропавшая смогла дозвониться до знакомого и рассказать, что заблудилась. Мужчина сразу же обратился в полицию и к добровольцам.

— Бабушка говорила, что никак не может найти дорогу, при этом постоянно движется по лесу, не останавливается. Связь периодически теряется. У неё простой кнопочный телефон, пока ещё не разрядился, — рассказали в отряде.

Пенсионерка не слушает советов спасателей и добровольцев и постоянно перемещается по лесу.

— Бабушка называла какие-то контрольные точки, на них выезжали спасатели, но уговорить ее стоять на месте не получилось, и пока поиски безрезультатны. Вроде как она слышала сирену АСС, но пока так её и не «поймали». Вероятно, она дезориентирована еще и после стольких дней в лесу без отдыха, — объяснила Яблонских. — Она, скорее всего, хаотично передвигается, не слушая комментариев специалистов. Так, к сожалению, у бабушек часто бывает. Она либо не слышит нас, либо отмахнулась и идет в только ей известном направлении. Поэтому, конечно, это работу усложняет.

Раиса Кузьминична ростом около 160 сантиметров, худощавого телосложения. У нее рыжие волосы, на голове платок. Одета в светлую кофту с коротким рукавом и светлые брюки под камуфляж, которые она вывернула наизнанку.

Сейчас отряду нужны добровольцы, которые готовы повозить людей в лес. Информационный координатор — Екатерина, +7 999 462-16-01. Если в ближайшее время пенсионерку не найдут, то будет объявлен широкомасштабный поиск. Сейчас на месте работают только профессиональные поисковики.

В Новосибирске волонтеры и спасатели продолжают поиски 14-летнего Олега Иванова. Мальчик убежал от отца во время прогулки вечером 1 июля между улицами Выборной и Зеленодолинской в Октябрьском районе.

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Лиза Алертпропала пенсионерка
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