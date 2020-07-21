Звонит по телефону и пропадает: в лесу 4 дня пытаются найти 81-летнюю сибирячку

Новосибирские добровольцы пытаются найти 81-летнюю Раису Вязаницыну. Пенсионерка ушла в лес в Тогучинском районе 17 июля и до сих пор не может из него выйти.



Как рассказала корреспонденту НГС руководитель новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских, вчера пропавшая смогла дозвониться до знакомого и рассказать, что заблудилась. Мужчина сразу же обратился в полицию и к добровольцам.



— Бабушка говорила, что никак не может найти дорогу, при этом постоянно движется по лесу, не останавливается. Связь периодически теряется. У неё простой кнопочный телефон, пока ещё не разрядился, — рассказали в отряде.