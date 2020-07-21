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Старое здание могут снести: власти назвали сроки начала реконструкции ДК «Академия»

В мэрии планируют обновить проект реконструкции, сделанный ещё в 2012 году

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ДК «Академия» работает с 1962 года — с тех пор ремонт там был один раз&nbsp;

ДК «Академия» работает с 1962 года — с тех пор ремонт там был один раз 

Реконструкцию ДК «Академия» в Новосибирске начнут к 2022 году

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова рассказала, когда начнутся работы по реконструкции здания ДК «Академия» в Академгородке.

По словам Терешковой, для реконструкции здания планируют обновить проект 2012 года — в новой версии учтут пожелания жителей Академгородка.

— Скорей всего, старое здание будет снесено и построено новое, но я не строитель, не могу сказать точно. После того как мы определимся с проектом, мы будем разрабатывать проектно-сметную документацию (ПСД) на него. Потому что без разработки проекта мы не будем знать стоимость проекта. После того как мы разработаем проект, тогда мы будем включаться в финансирование проекта Академгородок 2.0, — сообщила Анна Терешкова.

Власти планируют изучить предложения жителей и вынести проект по их запросам ко дню рождения академика Михаила Лаврентьева к 19 ноября.

— На разработку ПСД уходит не менее полугода, на 2021 год запланирована разработка проектной документации, к августу нужно разработать, чтобы в сентябре уйти на финансирование, — сказала Терешкова. Работы в ДК, по её данным, планируют начать в 2022 году.

Так выглядит проект 2012 года&nbsp;

Так выглядит проект 2012 года 

ДК «Академия» работает с 1962 года — с тех пор ремонта в нём не было. Здание «Академии» Сибирское отделение РАН передало на баланс мэрии Новосибирска в 2013 году. Позднее мэрии передали также стилобат под зданием, но прилегающая к ДК земля в муниципальную собственность не была передана. А в 2013 году власти проводили конкурс на лучший проект реконструкции фасадов.

Прошлым летом в «Академии» впервые за всё время её существования сделали ремонт — поменяли стулья, освещение и частично пол.

Сейчас в здании ДК «Академия» работает кинотеатр, в 2014 году для него покупали новое оборудование.

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АкадемгородокАкадемгородок 2.0мэрия
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