Старое здание могут снести: власти назвали сроки начала реконструкции ДК «Академия»

ДК «Академия» работает с 1962 года — с тех пор ремонта в нём не было. Здание «Академии» Сибирское отделение РАН передало на баланс мэрии Новосибирска в 2013 году . Позднее мэрии передали также стилобат под зданием, но прилегающая к ДК земля в муниципальную собственность не была передана. А в 2013 году власти проводили конкурс на лучший проект реконструкции фасадов.



Прошлым летом в «Академии» впервые за всё время её существования сделали ремонт — поменяли стулья, освещение и частично пол.

Сейчас в здании ДК «Академия» работает кинотеатр, в 2014 году для него покупали новое оборудование.