Старое здание могут снести: власти назвали сроки начала реконструкции ДК «Академия»

Реконструкцию ДК «Академия» в Новосибирске начнут к 2022 году
Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова рассказала, когда начнутся работы по реконструкции здания ДК «Академия» в Академгородке.
По словам Терешковой, для реконструкции здания планируют обновить проект 2012 года — в новой версии учтут пожелания жителей Академгородка.
— Скорей всего, старое здание будет снесено и построено новое, но я не строитель, не могу сказать точно. После того как мы определимся с проектом, мы будем разрабатывать проектно-сметную документацию (ПСД) на него. Потому что без разработки проекта мы не будем знать стоимость проекта. После того как мы разработаем проект, тогда мы будем включаться в финансирование проекта Академгородок 2.0, — сообщила Анна Терешкова.
Власти планируют изучить предложения жителей и вынести проект по их запросам ко дню рождения академика Михаила Лаврентьева к
— На разработку ПСД уходит не менее полугода, на 2021 год запланирована разработка проектной документации, к августу нужно разработать, чтобы в сентябре уйти на финансирование, — сказала Терешкова. Работы в ДК, по её данным, планируют начать в 2022 году.
ДК «Академия» работает с 1962 года — с тех пор ремонта в нём не было. Здание «Академии» Сибирское
Прошлым летом в «Академии» впервые за всё время её существования сделали ремонт — поменяли стулья, освещение и частично пол.
Сейчас в здании ДК «Академия» работает кинотеатр, в 2014 году для него покупали новое оборудование.