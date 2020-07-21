В Минобороны заявили, что первая российская вакцина от COVID-19 готова

Чиновник отметил, что имеющиеся результаты анализов однозначно показывают выработку у всех добровольцев иммунного ответа в результате вакцинации.



На вопрос, как военное ведомство причастно к разработке вакцины, Руслан Цаликов ответил, что участие Минобороны в этом процессе — «проверенная временем практика», потому что в Вооруженных силах имеется «серьезный научный и клинический потенциал для проведения подобных исследований и работ», а также есть «большой опыт решения подобных задач».

По актуальной информации, на сегодняшний день COVID-19 в России диагностировали у 777 486 человек. 12 427 человек умерли, 553 602 — вылечились.

