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В Минобороны заявили, что первая российская вакцина от COVID-19 готова

Ее проверили на добровольцах

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Цаликов рассказал, что у ВС РФ есть большой опыт решения подобных задач

Цаликов рассказал, что у ВС РФ есть большой опыт решения подобных задач

Первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов в интервью газете «Аргументы и факты» заявил, что первая российская вакцина от COVID-19 готова.

— Окончательные оценки результатов испытаний нашими специалистами и учеными Национального исследовательского центра уже сделаны. На момент выписки все без исключения добровольцы, получив иммунитет от коронавируса, чувствовали себя нормально. Таким образом, первая отечественная вакцина от новой коронавирусной инфекции готова, — рассказал Цаликов.

Чиновник отметил, что имеющиеся результаты анализов однозначно показывают выработку у всех добровольцев иммунного ответа в результате вакцинации.

На вопрос, как военное ведомство причастно к разработке вакцины, Руслан Цаликов ответил, что участие Минобороны в этом процессе — «проверенная временем практика», потому что в Вооруженных силах имеется «серьезный научный и клинический потенциал для проведения подобных исследований и работ», а также есть «большой опыт решения подобных задач».

По актуальной информации, на сегодняшний день COVID-19 в России диагностировали у 777 486 человек. 12 427 человек умерли, 553 602 — вылечились.

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