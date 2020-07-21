Власти отказались раскрыть число заражённых коронавирусом в городах Новосибирской области

За все время пандемии коронавирусной инфекцией заболели 8288 новосибирцев, выздоровели — 6299 человек (данные на 21 июля). Оперштаб ежедневно обновляет цифры по заболеваемости в регионе, но при этом не конкретизирует, в каких населенных пунктах выявлены новые зараженные.
В других регионах такую статистику не скрывают: например, в Свердловской области даже сделали карту распространения COVID-19 по городам и районам, основываясь на данных Роспотребнадзора. Редакция НГС запросила у регионального Минздрава и Роспотребнадзора аналогичную разбивку по населённым пунктам Новосибирской области, но две организации согласились друг на друга — в итоге цифры никто не представил.
В региональном Минздраве журналисту НГС ответили, что ведомство не ведёт статистику заболеваемости с разбивкой по административно-территориальным единицам, муниципальным образованием, населённым пунктам, и посоветовали обратиться в Роспотребнадзор:
— В связи с тем, что госпитализация больных с подозрением на COVID-19 и подтверждённым диагнозом осуществляется в соответствии с утверждённой схемой маршрутизации в специализированные стационары и обсерваторы, не всегда находящиеся в границах того же населённого пункта или района, где проживают пациенты. По вопросу текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусной инфекцией в отдельных населённых пунктах предлагаем обратиться в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Новосибирской области.
Роспотребнадзор также отказался предоставить данные, сославшись... на Минздрав.
— Оператором информационного ресурса (COVID-19) является Минздрав НСО. Данные о заболевших лицах в ежедневном режиме передаются в Оперативный штаб по профилактике коронавирусной инфекции в Новосибирской области.
Ещё в начале июня в Сеть слили документ новосибирского Роспотребнадзора со статистикой заболеваемости коронавирусом по районам города, то есть всё же подобная разбивка существует.
Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске МВД скрывает количество заражённых коронавирусом полицейских.