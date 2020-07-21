Власти отказались раскрыть число заражённых коронавирусом в городах Новосибирской области

За все время пандемии коронавирусной инфекцией заболели 8288 новосибирцев, выздоровели — 6299 человек (данные на 21 июля). Оперштаб ежедневно обновляет цифры по заболеваемости в регионе, но при этом не конкретизирует, в каких населенных пунктах выявлены новые зараженные.

В других регионах такую статистику не скрывают: например, в Свердловской области даже сделали карту распространения COVID-19 по городам и районам, основываясь на данных Роспотребнадзора. Редакция НГС запросила у регионального Минздрава и Роспотребнадзора аналогичную разбивку по населённым пунктам Новосибирской области, но две организации согласились друг на друга — в итоге цифры никто не представил.