Двое мужчин силой протащили девушку по улице на Затулинке и запихали в Mercedes-Benz

В Новосибирске девушку силой посадили в чёрный «Мерседес»
В Новосибирске на камеры наблюдения попал утренний инцидент на Виктора Уса — на видео двое мужчин силой ведут девушку и сажают в чёрный Mercedes-Benz.
— Звонок был в 10:17 в «02» города Новосибирска с сообщением, что в 06:55 около дома на Виктора Уса, 4 мужчины силой посадили кого-то в чёрную иномарку, госномера звонивший не знает, — такая информация о происшествии имеется в службе 112.
В паблике «Инцидент. Новосибирск» были выложены видео с камер наблюдения. На них видно, как двое мужчин ведут, почти тащат силой упирающуюся девушку. При этом сначала в лифте все они были спокойны. Затем мужчины сажают девушку в чёрный Mercedes-Benz, он трогается с места. На видео видно, как к машине подходят прохожие, они становятся перед машиной, одна из девушек звонит кому-то по телефону. Через минуту девушку, которую силой посадили в машину, отпускают и она спешно уходит.
Автор: Инцидент.Новосибирск
Автор: Инцидент.Новосибирск
В ГУ МВД по Новосибирской области не смогли оперативно предоставить информацию об этом инциденте.
Вам что-либо известно о данном инциденте? Вы знаете девушку или мужчин на видео? У вас есть фото или видео? Свяжитесь с редакцией НГС по WhatsApp по телефону: +7 923 157-00-00 или по почте: news@ngs.ru (можно анонимно).
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