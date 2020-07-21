Двое мужчин силой протащили девушку по улице на Затулинке и запихали в Mercedes-Benz

В Новосибирске на камеры наблюдения попал утренний инцидент на Виктора Уса — на видео двое мужчин силой ведут девушку и сажают в чёрный Mercedes-Benz.



— Звонок был в 10:17 в «02» города Новосибирска с сообщением, что в 06:55 около дома на Виктора Уса, 4 мужчины силой посадили кого-то в чёрную иномарку, госномера звонивший не знает, — такая информация о происшествии имеется в службе 112.

В паблике «Инцидент. Новосибирск» были выложены видео с камер наблюдения. На них видно, как двое мужчин ведут, почти тащат силой упирающуюся девушку. При этом сначала в лифте все они были спокойны. Затем мужчины сажают девушку в чёрный Mercedes-Benz, он трогается с места. На видео видно, как к машине подходят прохожие, они становятся перед машиной, одна из девушек звонит кому-то по телефону. Через минуту девушку, которую силой посадили в машину, отпускают и она спешно уходит.