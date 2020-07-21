Новосибирцам не платили ковидное пособие по безработице в 12 тысяч рублей — это заинтересовало прокуратуру

Прокуратура НСО обязала выплатить безработным более 10 миллионов рублей
По требованию прокуратуры Новосибирской области 2247 жителям города выплатили пособия по безработице на сумму больше
Как сообщили в прокуратуре, новосибирцам, которые потеряли работу из-за пандемии коронавируса, с
«Установлено, что территориальные учреждения занятости населения, подведомственные Министерству труда и социального развития Новосибирской области, не исполняли вышеуказанные требования федерального законодательства», — говорится в сообщении прокуратуры.
Из-за этого 2247 жителей города не получили повышенную соцвыплату за апрель — июнь.
— Прокуратура внесла в региональное Министерство представление, по результатам рассмотрения которого
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Из-за пандемии коронавируса многие люди потеряли работу. Одними из первых под удар попали сотрудники общепита. Одна из них — наша героиня Анастасия. До пандемии она работала менеджером в престижной компании и отвечала за доставку продукции в крупные сети ресторанов и гостиниц города. После закрытия заведений зарплата девушки, которая зависит от заключённых сделок, резко упала. Чтобы не утонуть в кредитах, ей пришлось пойти работать в доставку.