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Новосибирцам не платили ковидное пособие по безработице в 12 тысяч рублей — это заинтересовало прокуратуру

Деньги должны поступать, независимо от прежнего заработка человека

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С 1 марта новосибирцам, которые потеряли работу из-за COVID-19, должны были выплачивать <nobr class="_">12 тысяч</nobr> каждый месяц

С 1 марта новосибирцам, которые потеряли работу из-за COVID-19, должны были выплачивать 12 тысяч каждый месяц

Прокуратура НСО обязала выплатить безработным более 10 миллионов рублей

По требованию прокуратуры Новосибирской области 2247 жителям города выплатили пособия по безработице на сумму больше 10 миллионов рублей.

Как сообщили в прокуратуре, новосибирцам, которые потеряли работу из-за пандемии коронавируса, с 1 марта должны выплачивать пособие 12 130 рублей в месяц. Деньги должны поступать, независимо от прежнего заработка человека.

«Установлено, что территориальные учреждения занятости населения, подведомственные Министерству труда и социального развития Новосибирской области, не исполняли вышеуказанные требования федерального законодательства», — говорится в сообщении прокуратуры.

Из-за этого 2247 жителей города не получили повышенную соцвыплату за апрель — июнь.

— Прокуратура внесла в региональное Министерство представление, по результатам рассмотрения которого 2247 жителям Новосибирской области произведен перерасчет размера пособия по безработице, — сообщили в прокуратуре.

Вы потеряли работу из-за коронавирусного кризиса, и не получили социальную выплату? Приходят ли положенные выплаты регулярно? Сталкивались ли вы с проблемами при оформлении или получении выплат? Расскажи нам свою историю, напишите в редакцию НГС по WhatsApp на номер 8 923 157-00-00.


Из-за пандемии коронавируса многие люди потеряли работу. Одними из первых под удар попали сотрудники общепита. Одна из них — наша героиня Анастасия. До пандемии она работала менеджером в престижной компании и отвечала за доставку продукции в крупные сети ресторанов и гостиниц города. После закрытия заведений зарплата девушки, которая зависит от заключённых сделок, резко упала. Чтобы не утонуть в кредитах, ей пришлось пойти работать в доставку.

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