Новосибирцам не платили ковидное пособие по безработице в 12 тысяч рублей — это заинтересовало прокуратуру

Из-за этого 2247 жителей города не получили повышенную соцвыплату за апрель — июнь.

— Прокуратура внесла в региональное Министерство представление, по результатам рассмотрения которого 2247 жителям Новосибирской области произведен перерасчет размера пособия по безработице, — сообщили в прокуратуре.

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Из-за пандемии коронавируса многие люди потеряли работу. Одними из первых под удар попали сотрудники общепита. Одна из них — наша героиня Анастасия. До пандемии она работала менеджером в престижной компании и отвечала за доставку продукции в крупные сети ресторанов и гостиниц города. После закрытия заведений зарплата девушки, которая зависит от заключённых сделок, резко упала. Чтобы не утонуть в кредитах, ей пришлось пойти работать в доставку.