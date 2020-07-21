В Новосибирской области начался сезон большого улова: сибиряк уже выловил крупную щуку — посмотрите на неё

Щука попалась через 15 минут после того, как Александр поставил блесну, ровно в 21:00, после мелкого дождя с громом.

— Подсекаю по привычке, чувствую шевеление, и началось вываживание, довольно-таки спокойное. Но ближе к берегу, когда мы с щукой увидели друг друга, она пошла на глубину. Один из друзей в это время уже стоял с подсаком и ждал. Я силой развернул её обратно, и мы завели её в подсак.

Мужчина с друзьями сфотографировался с трофейным уловом.

— Рыбаку повезло. Сказать по весу, сколько щуке лет, нельзя, нужно смотреть чешую. Сейчас такой улов будет не особо редким событием. Чем больше вода будет охлаждаться, тем больше рыболовы будут ловить такие экземпляры, — объяснил НГС директор сибирского рыболовного клуба, судья первой спортивной категории по рыболовному спорту Игорь Енаки.

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Неделю назад новосибирский Рыбнадзор написал заявление в полицию из-за фотографии, которую выложил в соцсети новосибирец — он снялся с выловленным из Оби осетром.

