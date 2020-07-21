Новосибирцам начали отправлять результаты бесплатных анализов на антитела к коронавирусу

Роспотребнадзор сообщил, что жители Новосибирской области, которые участвовали как добровольцы в исследовании популяционного иммунитета к COVID-19 , получат результаты своих тестов на этой неделе.



— Результаты лабораторных исследований будут направлены каждому участнику проекта в виде электронного обращения на указанный при регистрации адрес электронной почты в период с 20 июля 2020 год а по 27 июля 2020 года , — сообщили НГС в ведомстве.

