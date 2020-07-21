Новосибирцам начали отправлять результаты бесплатных анализов на антитела к коронавирусу

Роспотребнадзор сообщил, что жители Новосибирской области, которые участвовали как добровольцы в исследовании популяционного иммунитета к
— Результаты лабораторных исследований будут направлены каждому участнику проекта в виде электронного обращения на указанный при регистрации адрес электронной почты в период с
Также в Роспотребнадзоре рассказали, что жители региона отправили 7 тысяч заявок на участие в тестировании, из них отобрали 2700. Из каждой возрастной группы протестировали не менее
Если вы тоже стали добровольцем, приняли участие в исследовании и уже получили результаты своего теста, то напишите об этом нам по телефону
Ранее новосибирский Роспотребнадзор сообщал предварительные итоги исследования. Выяснилось, что у