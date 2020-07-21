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Новосибирцам начали отправлять результаты бесплатных анализов на антитела к коронавирусу

Всего в исследовании популяционного иммунитета к ковиду участвовали 2700 человек

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На участие в исследовании подали 7 тысяч заявок

На участие в исследовании подали 7 тысяч заявок

Роспотребнадзор сообщил, что жители Новосибирской области, которые участвовали как добровольцы в исследовании популяционного иммунитета к COVID-19, получат результаты своих тестов на этой неделе.

— Результаты лабораторных исследований будут направлены каждому участнику проекта в виде электронного обращения на указанный при регистрации адрес электронной почты в период с 20 июля 2020 года по 27 июля 2020 года, — сообщили НГС в ведомстве.

Также в Роспотребнадзоре рассказали, что жители региона отправили 7 тысяч заявок на участие в тестировании, из них отобрали 2700. Из каждой возрастной группы протестировали не менее 384 человек. Число участников проекта не планируют увеличивать.

Если вы тоже стали добровольцем, приняли участие в исследовании и уже получили результаты своего теста, то напишите об этом нам по телефону 8 923 157-00-00 (Whats'App или Telegram) или на почту news@ngs.ru.

Ранее новосибирский Роспотребнадзор сообщал предварительные итоги исследования. Выяснилось, что у 9% протестированных сибиряков обнаружили антитела.

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Коронавирус в Новосибирскеантитела к коронавирусу
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