Коронавирус подтвердился ещё у 102 жителей НСО

В Новосибирской области коронавирус подтвердился ещё у 102 человек, сообщили в оперштабе региона.

«На утро 21 июля в регионе выявлено 8288 случаев заражения коронавирусной инфекцией (+102 за последние сутки), в том числе 491 ребенок . 6299 пациентов выздоровели (+96 за сутки)», — говорится в сообщении оперативного штаба по ковиду в регионе.

Скончались ещё четыре пациента: мужчины в возрасте 65 лет, 69 лет, 80 лет и 86 лет. Всего в регионе зафиксировано 175 летальных случаев от COVID-19 .

