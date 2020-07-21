Коронавирус подтвердился ещё у 102 жителей НСО

В Новосибирской области коронавирус подтвердился ещё у 102 человек, сообщили в оперштабе региона.
«На утро 21 июля в регионе выявлено 8288 случаев заражения коронавирусной инфекцией (+102 за последние сутки), в том числе
Скончались ещё четыре пациента: мужчины в возрасте 65 лет, 69 лет, 80 лет и 86 лет. Всего в регионе зафиксировано
Всего под медицинским наблюдением находятся
В больницы районов области госпитализированы
Вчера оперативный штаб сообщал о 109 новых заболевших.
В понедельник, 20 июля, стало известно, что учёные из Новосибирска вывели специальную «породу» лабораторных мышей для испытания вакцин и лекарств от коронавируса. Мыши переносят заражение