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Коронавирус подтвердился ещё у 102 жителей НСО

Общее число заболевших — 8288 человек

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За сутки из больниц выписали 96 человек

За сутки из больниц выписали 96 человек

В Новосибирской области коронавирус подтвердился ещё у 102 человек, сообщили в оперштабе региона.

«На утро 21 июля в регионе выявлено 8288 случаев заражения коронавирусной инфекцией (+102 за последние сутки), в том числе 491 ребенок. 6299 пациентов выздоровели (+96 за сутки)», — говорится в сообщении оперативного штаба по ковиду в регионе.

Скончались ещё четыре пациента: мужчины в возрасте 65 лет, 69 лет, 80 лет и 86 лет. Всего в регионе зафиксировано 175 летальных случаев от COVID-19.

Всего под медицинским наблюдением находятся 766 человек. В реанимации лежит 81 человек, из них 19 — на искусственной вентиляции лёгких.

В больницы районов области госпитализированы 860 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Вчера оперативный штаб сообщал о 109 новых заболевших.

В понедельник, 20 июля, стало известно, что учёные из Новосибирска вывели специальную «породу» лабораторных мышей для испытания вакцин и лекарств от коронавируса. Мыши переносят заражение COVID-19 нового типа так же, как люди. Об этом сообщает пресс-служба Института цитологии и генетики (ИЦИГ) СО РАН.

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