Новосибирск стал одним из шести городов, где могут возобновить международные авиарейсы

Из Новосибирска снова могут начать летать самолёты в другие страны. Возможно, это произойдёт на первом этапе возобновления международных авиарейсов.
Глава Росавиации Александр Нередько предложил правительству разрешить перелёты только из шести крупных городов — Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и Владивостока. О этом сообщают «Известия».
Международное авиасообщение могут возобновить именно в этих городах, потому что в них есть крупные аэропорты, из которых смогут летать жители соседних регионов.
— Сегодня все международные аэропорты готовы обслуживать международные рейсы. Но Роспотребнадзор считает правильным ограничить их число, чтобы минимизировать риски распространения в России коронавирусной инфекции, — сообщил источник «Известий».
Дату возобновления международных авиарейсов пока не определили.
На этой неделе в Новосибирск прилетят два вывозных рейса из Киргизии. На них смогут попасть пассажиры из Бишкека и Оша.