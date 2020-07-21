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Дороги и транспорт

Новосибирск стал одним из шести городов, где могут возобновить международные авиарейсы

Их могут разрешить на первом этапе снятия ограничений на перелёты в другие страны

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Дату возобновления международных рейсов пока не сообщили

Дату возобновления международных рейсов пока не сообщили

Из Новосибирска снова могут начать летать самолёты в другие страны. Возможно, это произойдёт на первом этапе возобновления международных авиарейсов.

Глава Росавиации Александр Нередько предложил правительству разрешить перелёты только из шести крупных городов — Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и Владивостока. О этом сообщают «Известия».

Международное авиасообщение могут возобновить именно в этих городах, потому что в них есть крупные аэропорты, из которых смогут летать жители соседних регионов.

— Сегодня все международные аэропорты готовы обслуживать международные рейсы. Но Роспотребнадзор считает правильным ограничить их число, чтобы минимизировать риски распространения в России коронавирусной инфекции, — сообщил источник «Известий».

Дату возобновления международных авиарейсов пока не определили.

На этой неделе в Новосибирск прилетят два вывозных рейса из Киргизии. На них смогут попасть пассажиры из Бишкека и Оша.

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