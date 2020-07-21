Новосибирск стал одним из шести городов, где могут возобновить международные авиарейсы

Из Новосибирска снова могут начать летать самолёты в другие страны. Возможно, это произойдёт на первом этапе возобновления международных авиарейсов.



Глава Росавиации Александр Нередько предложил правительству разрешить перелёты только из шести крупных городов — Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и Владивостока. О этом сообщают «Известия».



Международное авиасообщение могут возобновить именно в этих городах, потому что в них есть крупные аэропорты, из которых смогут летать жители соседних регионов.

