В Новосибирске двое водителей подрались после ДТП

На проезде Энергетиков утром 21 июля столкнулись два автомобиля. После этого водители устроили драку на проезжей части.
— Примерно в 07:40 на проезде Энергетиков перед ТЦ «Гигант», при движении в сторону левого берега, седан с наклейками «Яндекс.Такси» на борту врезался сзади в кроссовер Subaru Forester, — говорится в сообщении новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
По информации очевидцев, после столкновения владелец «Субару» начал драку с водителем из автомобиля с наклейками «Яндекс.Такси».
Момент конфликта водителей попал на видео.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области не смогли оперативно прокомментировать информацию об инциденте. НГС направил запрос в пресс-службу сервиса «Яндекс.Такси», чтобы выяснить подробности.
Обновлено. В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области и отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску сообщили, что в ведомства не поступало сообщений об этом инциденте.
Вчера в Новосибирске на улице Оловозаводской рядом с остановкой «Кинотеатр Обь» в Кировском районе женщина напала с палкой на автобус ПАЗ — момент нападения попал на видео.