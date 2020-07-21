21 июля вторник
СЕЙЧАС +19°С
Пробки 3/10
usd 71.96
eur 82.39

Все новости

Все новости
Происшествия

В Новосибирске двое водителей подрались после ДТП

Инцидент произошёл сегодня утром в Ленинском районе

8 878
53 Обсудить

Поделиться

Инцидент произошёл сегодня утром

Инцидент произошёл сегодня утром

На проезде Энергетиков утром 21 июля столкнулись два автомобиля. После этого водители устроили драку на проезжей части.

— Примерно в 07:40 на проезде Энергетиков перед ТЦ «Гигант», при движении в сторону левого берега, седан с наклейками «Яндекс.Такси» на борту врезался сзади в кроссовер Subaru Forester, — говорится в сообщении новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

По информации очевидцев, после столкновения владелец «Субару» начал драку с водителем из автомобиля с наклейками «Яндекс.Такси».

Момент конфликта водителей попал на видео.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области не смогли оперативно прокомментировать информацию об инциденте. НГС направил запрос в пресс-службу сервиса «Яндекс.Такси», чтобы выяснить подробности.

Обновлено. В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области и отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску сообщили, что в ведомства не поступало сообщений об этом инциденте.

Вчера в Новосибирске на улице Оловозаводской рядом с остановкой «Кинотеатр Обь» в Кировском районе женщина напала с палкой на автобус ПАЗ — момент нападения попал на видео.

По теме (1)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК3
  • СМЕХ6
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

ДТПЛенинский райондрака
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (53)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!