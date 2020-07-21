В Новосибирске двое водителей подрались после ДТП

На проезде Энергетиков утром 21 июля столкнулись два автомобиля. После этого водители устроили драку на проезжей части.

— Примерно в 07:40 на проезде Энергетиков перед ТЦ «Гигант», при движении в сторону левого берега, седан с наклейками «Яндекс.Такси» на борту врезался сзади в кроссовер Subaru Forester, — говорится в сообщении новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

По информации очевидцев, после столкновения владелец «Субару» начал драку с водителем из автомобиля с наклейками «Яндекс.Такси».