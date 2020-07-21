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От коронавируса скончались ещё четыре новосибирца

Общее число умерших от ковида в регионе достигло 175 человек

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Всего от коронавируса в регионе умерло 175 человек

Всего от коронавируса в регионе умерло 175 человек

В Новосибирской области от коронавируса скончались ещё четыре человека.

— Скончались ещё четыре пациента, мужчины в возрасте 65, 69, 80 и 86 лет. Всего в регионе зафиксировано 175 летальных случаев от COVID-19, — сообщил оперативный штаб.

В отделениях реанимации находится 81 человек. На ИВЛ — 19 пациентов.

Если вы знали погибших от коронавируса, у вас есть дополнительная информация о причинах их смерти, свяжитесь с редакцией НГС. Нам важно знать о симптомах и о том, как протекала болезнь. Напишите дежурному журналисту в WhatsApp или Telegram (можно анонимно) на номер: +7 923 157-00-00.

8 июля в Алтайском крае умер 18-летний студент Михаил Петрашов, заражённый коронавирусом. Молодой человек работал в студотряде по сбору ягод в Змеиногорском районе. В этом отряде произошла вспышка ОРВИ. Михаила с температурой увезли в Барнаул, где он впоследствии скончался. Журналист НГС поговорила с близкими погибшего студента — его друзья утверждают, что перед поездкой в Змеиногорск Михаил сдавал тест на коронавирус, а значит, он заразился уже во время работы. Подробности — в материале НГС.

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