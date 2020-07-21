От коронавируса скончались ещё четыре новосибирца

В Новосибирской области от коронавируса скончались ещё четыре человека.
— Скончались ещё четыре пациента, мужчины в возрасте 65, 69, 80 и 86 лет. Всего в регионе зафиксировано 175 летальных случаев от COVID-19, — сообщил оперативный штаб.
В отделениях реанимации находится 81 человек. На ИВЛ — 19 пациентов.
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8 июля в Алтайском крае умер 18-летний студент Михаил Петрашов, заражённый коронавирусом. Молодой человек работал в студотряде по сбору ягод в Змеиногорском районе. В этом отряде произошла вспышка ОРВИ. Михаила с температурой увезли в Барнаул, где он впоследствии скончался. Журналист НГС поговорила с близкими погибшего студента — его друзья утверждают, что перед поездкой в Змеиногорск Михаил сдавал тест на коронавирус, а значит, он заразился уже во время работы. Подробности — в материале НГС.