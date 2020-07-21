От коронавируса скончались ещё четыре новосибирца

В Новосибирской области от коронавируса скончались ещё четыре человека.

— Скончались ещё четыре пациента, мужчины в возрасте 65, 69, 80 и 86 лет. Всего в регионе зафиксировано 175 летальных случаев от COVID-19, — сообщил оперативный штаб.

В отделениях реанимации находится 81 человек. На ИВЛ — 19 пациентов.