«Пары занимаются сексом в кабинке для переодевания»: как живет переполненный туристами Сочи

Одним из самых популярных направлений для отдыха этим коронавирусным летом стал Сочи. Татьяна Кольцова, которая пять лет назад переехала на черноморское побережье, рассказала и показала, как живет курорт сегодня.



Это лето началось очень необычно: пляжи и улицы были пустыми. Местные жители, не связанные с туризмом, были счастливы: можно расстелить полотенце и полежать в тишине под шум прибоя. На каждом пляже отдыхало не больше 8–10 семей. Не орала музыка, не работали даже лотки с вареной кукурузой.

