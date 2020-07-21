Спасатели рассказали, что на самом деле обнаружили в месте предполагаемого крушения вертолёта

В ночь с 20 на 21 июля стало известно, что спасатели не обнаружили следов аварийной посадки вертолета, обследовав район предполагаемого инцидента, о котором ранее сообщил очевидец. Об этом сообщили ТАСС в Сибирском авиационном поисково-спасательном центре. Напомним, что, по словам очевидца, вертолёт совершил аварийную посадку на Верх-Тарском нефтяном месторождении в Северном районе Новосибирской области.



— Вылетал вертолет, обследовал тот район, ничего не обнаружил там, кроме лесного пожара, — сказал собеседник агентства.