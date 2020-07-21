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Тема дняСпасатели ищут загадочный вертолёт

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Спасатели рассказали, что на самом деле обнаружили в месте предполагаемого крушения вертолёта

О загадочной посадке дымящегося вертолёта в МЧС сообщил очевидец

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Поисковые работы велись днём и вечером

Поисковые работы велись днём и вечером

В ночь с 20 на 21 июля стало известно, что спасатели не обнаружили следов аварийной посадки вертолета, обследовав район предполагаемого инцидента, о котором ранее сообщил очевидец. Об этом сообщили ТАСС в Сибирском авиационном поисково-спасательном центре. Напомним, что, по словам очевидца, вертолёт совершил аварийную посадку на Верх-Тарском нефтяном месторождении в Северном районе Новосибирской области.

— Вылетал вертолет, обследовал тот район, ничего не обнаружил там, кроме лесного пожара, — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области ранее сообщили, что, по информации Росавиации, ни одно зарегистрированное или включенное в список полетов воздушное судно не пропадало на территории Новосибирской и Томской областях.

В начале года в районе села Павловка Назаровского района Красноярского края экстренно сел тяжёлый транспортный вертолёт Ми-26, летевший из Новосибирска.

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Новосибирская областьвертолёт
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